Офіційний курс долара зменшився у середу: 1 січня 2025 року іноземна валюта втратила 1 копійку у ціні. Курс євро зменшився на 24 копійки. Про це свідчать дані НБУ.
1 січня 2025, 10:15
Курс валют на перший день 2025 року: які цифри показав НБУ
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Офіційні курси на встановлено на такому рівні:
- 1 долар США — 42,02 грн (42,03 грн станом на 31 грудня);
- 1 євро — 43,68 грн (43,92 грн станом на 31 грудня).
Джерело: Мінфін
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