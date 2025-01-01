Нацбанк перевірить кібербезпеку шести банків

Національний банк запланував провести у 2025 році перевірки з питань інформаційної безпеки, кіберзахисту та електронних довірчих послуг у шести банках. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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Які банки перевірятимуть

У першому кварталі перевірку проведуть у Креді Агріколь Банку, у другому — в Райффайзен Банку. У третьому кварталі перевірять банк «Південний» та Банк Кредит Дніпро, а в четвертому — Комінбанк та Альтбанк.

Перевірки спрямовані на посилення кіберстійкості як окремих банків, так і банківської системи загалом.

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Національний банк пропонує оновити деякі норми, що стосуються функціонування системи кіберзахисту та контролю за станом інформаційної безпеки і кіберзахисту в банківській системі України.