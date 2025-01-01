Національний банк запланував провести у 2025 році перевірки з питань інформаційної безпеки, кіберзахисту та електронних довірчих послуг у шести банках. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
1 січня 2025, 9:46
Нацбанк перевірить кібербезпеку шести банків
►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Які банки перевірятимуть
У першому кварталі перевірку проведуть у Креді Агріколь Банку, у другому — в Райффайзен Банку. У третьому кварталі перевірять банк «Південний» та Банк Кредит Дніпро, а в четвертому — Комінбанк та Альтбанк.
Перевірки спрямовані на посилення кіберстійкості як окремих банків, так і банківської системи загалом.
Читайте: НБУ наступного року проведе стрес-тестування 21 банку. Хто потрапив до списку
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що Національний банк пропонує оновити деякі норми, що стосуються функціонування системи кіберзахисту та контролю за станом інформаційної безпеки і кіберзахисту в банківській системі України.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 1