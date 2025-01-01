Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 250 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 790 800 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
1 січня 2025, 8:19
Втрати ворога за 31 грудня: 1 250 російських окупантів, 50 БПЛА та 1 гелікоптер
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Втрати ворога
- особового складу — близько 790800 (+1250) осіб,
- танків — 9672 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 20043 (+13) од,
- артилерійських систем — 21532 (+4) од,
- РСЗВ — 1256 (+0) од,
- засоби ППО — 1032 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 330 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 21131 (+50),
- крилаті ракети — 3003 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 32675 (+49) од,
- спеціальна техніка — 3672 (+1)
Джерело: Мінфін
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