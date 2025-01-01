Нехай цей рік буде сповнений щастя, тепла та любові. Бажаємо міцного здоров’я, неймовірних успіхів і здійснення найзаповітніших мрій.
1 січня 2025, 8:13
З Новим Роком!
Редакційний колектив «Мінфіну» вітає вас з Новим Роком!
Шановні читачі!
Нехай кожен день приносить радість, натхнення і нові можливості, а всі труднощі залишаються в минулому.
Нехай у вашому домі завжди панує гармонія, затишок і сміх.
З новими ідеями, цілями та перемогами — вперед у 2025 рік!
Джерело: Мінфін
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