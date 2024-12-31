У цьому відео Тарас Гук — адвокат, роздрібний інвестор та ютубер підбиває підсумки фінансового 2025 року та робить прогнози на майбутнє курсу долара та гривні, стан фондового ринку, криптовалюти та дає інвестиційні поради.
31 грудня 2024, 18:00
2025: Що очікувати від долара, фондового ринку та криптовалюти. Куди інвестувати в 2025?
У цьому випуску:
- Інфляція. Прогноз курсу долара 2025
- Що говорять про курс 45 грн за долар аналітики
- Що буде з S&P500 та фондовим ринком. Які акції купувати
- Яку стратегію в криптовалюті обрати на 2025 рік
Джерело: Мінфін
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