2025: Що очікувати від долара, фондового ринку та криптовалюти. Куди інвестувати в 2025?

У цьому відео Тарас Гук — адвокат, роздрібний інвестор та ютубер підбиває підсумки фінансового 2025 року та робить прогнози на майбутнє курсу долара та гривні, стан фондового ринку, криптовалюти та дає інвестиційні поради.