У цьому відео Аліна Шух, операційна директорка Smart Family Office, Financial Planning and Wealth Management Professional, підбиває підсумки інвестиційного 2024 року та прогнозує інвестиційний тренд на 2025 рік.
31 грудня 2024, 16:33
Куди інвестувати в 2025 році? Підбиваємо підсумки інвестиційного 2024 року (відео)
У випуску:
- Фондовий ринок. S&P500
- Про відсоткові ставки як вплив на інвестиційний дохід
- Облігації
- Золото
- Що робити з інвестиціями у 2025 році?
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі