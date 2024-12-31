Найближчим часом курс не вийде за межі 41,90-42,30 грн/$ — експерт

Під завісу 2024 спостерігався традиційно високий попит на валюту: за результатами грудня для того, щоб збалансувати міжбанк, НБУ продав понад 5 млрд. доларів США. На цьому фоні регулятор дав курсу гривні поступово переміститись в діапазон 41,90~42,10. Про це розповів керівник служби продажу казначейських продуктів банку «Авангард» Юрій Крохмаль.

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Прогнози

Експерт зазначив, що при цьому можна відзначити, що Нацбанк дотримується тактики, яка спостерігалась на ринку останні три місяці: обмежена волатильність і поступова, керована девальвація національної валюти.

Таким чином за результатами року гривня подешевшала з 38,002 до 42,013, що складає трохи більше 10,5% і є більш-менш очікуваним показником.

На фоні стабільної ситуації із валютними резервами та високим рівнем фінансової підтримки бюджету України з боку міжнародних партнерів, можна розраховувати, що НБУ і надалі рухатиметься в рамках раніше затвердженої «дорожньої карти» та проваджуватиме на валютному ринку політику подібну до тої, яку ми спостерігали у 2024 році: планомірне знецінення гривні і помірна волатильність на МВРУ.

Деталі

На початку року традиційно може спостерігатись пожвавлення готівкового сегменту ринку, але навряд чи це спричинить сильний вплив на ситуацію на безготівковому ринку. З високою ймовірністю, найближчим часом курс не вийде за межі 41,90~42,30.

На фоні високої інфляції в США та відповідних очікувань щодо рівня відсоткових ставок по долару і наміру ЄЦБ знижувати ключову ставку в Європі, євро в грудні опустилось до річних мінімумів та тримається біля рівня ~1,04 проти долара, що в перерахунку на гривню складає 43,50~43,90. На додачу на євро тисне анонсована новим президентом США агресивна політика

щодо економіки та зовнішньої торгівлі, яка може стати наступним фактором, що послаблюватиме європейську валюту.