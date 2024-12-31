Кабмін призначив нового голову Держфінмоніторингу

Кабінет Міністрів призначив Філіпа Проніна новим очільник Державної служби фінансового моніторингу. Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання 31 грудня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Перед тим Кабмін звільнив з цієї посади Ігоря Черкаського, який очолював відомство з 1 березня 2014 року.

З жовтня 2023 року Філіп Пронін був головою Полтавської обласної державної адміністрації. До цього він із 2017 року працював в АРМА, з 2020 року — на посаді заступника голови Нацагентства.

У період з 2010 по 2017 роки працював у Державній службі фінансового моніторингу, з 2008 по 2010 роки працював в українському офісі компанії KPMG.