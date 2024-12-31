Курс валют на 31 грудня: долар та євро продовжують дорожчати

У вівторок на готівковому ринку курс долара зріс у купівлі на 5 копійок та на 10 копійок у продажу. Євро у покупці подорожчало на 10 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках зріс на 1 копійку у купівлі. Євро подорожчало на 5 копійок у купівлі.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,85−42,45 грн. Євро купують за 43,70 грн, а продають за 44,40 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,36−42,50, євро — 44,15−44,40 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 42,06−42,09 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,80−43,82 грн/євро.

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