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31 грудня 2024, 12:10

Ранній прорив у 2025 році? Цей мем-токен може перевершити PEPE та Shiba Inu із зростанням на 16 000%

Новий мем-токен привертає увагу своїм потенціалом до вибухового зростання на початку 2025 року. Ходять чутки, що він може перевершити успіх таких популярних токенів, як PEPE та Shiba Inu, і досягти вражаючої прибутковості до 16 000%. Цей розвиток подій викликає ажіотаж серед криптоентузіастів, які шукають наступний великий цифровий актив.

Новий мем-токен привертає увагу своїм потенціалом до вибухового зростання на початку 2025 року.

Забийте гол із XYZ: Новий важковаговик серед мем-монет

Фанати у захваті! Токен XYZ вийшов на крипто-арену, завдаючи ударів по конкурентам — даремним токенам, сумнівним фермерським проєктам і шахрайським схемам. Як справжній чемпіон, цей перший в історії спортивний мем-токен пробився через ведмежий ринок із неймовірною силою і не збирається зупинятися. З прогнозованим зростанням у 75X, XYZ має намір залишити позаду переможців мем-монет 2024 року, таких як BOME та WIF.

💰 Володійте полем — заробляйте, поки натовп грає 💰
XYZ створює ідеальний ігровий простір із нагородженою екосистемою XYZVerse, яку визнано «Найкращим новим мем-проєктом». Унікальна концепція об'єднує азарт спорту з енергією мем-культури. Завдяки дорожній карті, що включає розважальні dApps, XYZ готовий залучити мільйони спортивних фанатів, які хочуть приєднатися до гри.

Пам’ятаєте колосальний обсяг торгів у $1 мільярд на Polymarket під час ажіотажу ставок на вибори в США? XYZ готується до ще більшого успіху в сфері GameFi, пропонуючи своїм власникам заробити на ідеальному поєднанні атмосфери мем-монет, спортивного ажіотажу і масового впровадження криптовалют.

💥 Пропустили суперцикл мем-монет? 💥

Використовуючи постійно зростаючу нішу азартних ігор, XYZ готовий стати найкращим мем-токеном усіх часів. Зростання BOME на 5 000% і ралі WIF на 1 000% уже залишилися в минулому, адже XYZ готовий до зльоту більш ніж на 7 400% від поточної ціни до моменту TGE, залишивши позаду своїх яскравих попередників. Приєднуйтеся до гри вже зараз, щоб зайняти місце — наразі XYZ недооцінений і готовий побити нові рекорди!

🥇 Об'єднуємо спільноту, забезпечуємо перемогу 🥇
XYZVerse стане MVP цього бичачого ринку, надаючи спільноті можливість визначати напрямок розвитку екосистеми. Активні учасники отримуватимуть airdrop токенів XYZ як винагороду за свою відданість. З надійною токеномікою та планами лістингу на CEX/DEX, XYZ готовий до чемпіонського прориву, забезпечуючи стабільний дохід і регулярне спалювання токенів для підтримки ціни та процвітаючої спільноти.

>>Пресейл XYZ уже запущено — не пропустіть шанс отримати 9 900% зростання!<<

PEPE (PEPE)

PEPE — це нова криптовалюта, створена як данина мемові «Pepe the Frog», створеному Меттом Ф'юрі на початку 2000-х років. Запущений на Ethereum, PEPE є дефляційною мем-монетою, яка привернула увагу криптоспільноти. У квітні та травні 2023 року її вартість злетіла, а ринкова капіталізація досягла $1,6 мільярда. Ранні інвестори отримали величезні прибутки, а PEPE завоював широку популярність. Його успіх викликав «сезон мем-монет», під час якого інші мем-токени зазнали значних коливань цін.

PEPE прагне приєднатися до ряду популярних мем-монет, таких як Dogecoin і Shiba Inu. Його підхід простий: ніяких податків, ніяких складних функцій, тільки розваги від мема. Команда планує домогтися лістингу на великих біржах і завоювати світ мемів. У поточному ринковому циклі зростання PEPE демонструє силу спільноти та вірусних тенденцій. Хоча мем-монети пов'язані з ризиками через волатильність і відсутність утилітарної цінності, популярність PEPE може залучити інвесторів, які шукають наступний великий проєкт.

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu (SHIB) почався як жартівлива альтернатива Dogecoin, але швидко здобув популярність у криптосвіті. Запущений у серпні 2020 року анонімним творцем під псевдонімом «Ryoshi», SHIB працює на блокчейні Ethereum. Це забезпечує йому сумісність і потенціал у рамках екосистеми Ethereum. З початкового квадрильйона токенів половина була надіслана співзасновнику Ethereum Віталіку Бутеріну, який пожертвував значну частину в Індійський фонд допомоги від Covid і спалив 40% загального обсягу, що підвищило довіру до проєкту і привернуло увагу всього світу.

Що виділяє SHIB, так це його амбіції вийти за межі звичайного мема. Його інтеграція з Ethereum дозволяє розробляти такі проєкти, як ShibaSwap, децентралізована біржа для торгівлі та стейкінгу токенів. Також планується запуск NFT-платформи та системи управління, керованої спільнотою. У поточному ринковому циклі SHIB виділяється завдяки зростаючій утилітарності та активному розвитку.

Висновок

Попри успіх PEPE і SHIB, унікальне поєднання спорту та мем-культури в XYZVerse робить його кандидатом на вибухове зростання у бичачому ринку 2024 року.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) можна знайти тут

Джерело: Мінфін
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