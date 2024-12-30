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30 грудня 2024, 19:05

У США різко підскочила кількість дефолтів за кредитними картками

Кількість дефолтів за кредитами по кредитних картах у США досягла найвищого рівня з часів фінансової кризи 2008 року, що свідчить про погіршення фінансового стану споживачів з низькими доходами після багатьох років високої інфляції. Про це пише Financial Times.

Кількість дефолтів за кредитами по кредитних картах у США досягла найвищого рівня з часів фінансової кризи 2008 року, що свідчить про погіршення фінансового стану споживачів з низькими доходами після багатьох років високої інфляції.

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Що відомо

За перші дев'ять місяців 2024 року кредитори кредитних карток списали 46 млрд дол серйозно прострочених залишків за кредитами, що на 50% більше, ніж за аналогічний період попереднього року, і є найвищим показником за останні 14 років.

Списання, які відбуваються, коли кредитори вирішують, що малоймовірно, що позичальник погасить свої борги, є показником значних кредитних проблем.

Різке зростання кількості дефолтів є ознакою того, що особисті фінанси споживачів стають все більш напруженими після років високої інфляції, а також через те, що Федеральна резервна система залишила вартість запозичень на високому рівні.

Банки ще не повідомили про свої показники за четвертий квартал, але перші ознаки свідчать про те, що все більше споживачів значно відстають від своїх боргів. Capital One, третій за величиною кредитор кредитних карток у США після JPMorgan Chase та Citigroup, нещодавно заявив, що станом на листопад його річний показник списання кредитних карток, тобто відсоток від загального обсягу кредитів, які позначені як безнадійні, сягнув 6,1%, порівняно з 5,2% рік тому.

Деталі

Залишки на кредитних картах стрімко зросли, збільшившись загалом на 270 млрд дол у 2022 і 2023 роках, і в середині 2023 року вперше перевищили 1 трлн дол, що є загальною заборгованістю американських споживачів за кредитними картками.

Ці витрати разом із спричиненими коронавірусом вузькими місцями в ланцюгах поставок призвели до сплеску інфляції, що спонукало ФРС підвищити вартість запозичень, починаючи з 2022 року.

Вищі залишки та відсоткові ставки призвели до того, що американці, які не можуть повністю сплатити рахунки за кредитними картками, за останні 12 місяців, що закінчилися у вересні, сплатили 170 млрд доларів як відсотки.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
asdf2024
asdf2024
30 грудня 2024, 19:11
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Вот Трамп и хочет спросить куда ЗеуЧеску спустил 300 миллиардов.
+
+13
mantis05
mantis05
30 грудня 2024, 20:21
#
А трамп2 не захочет спросить трампа1, куда делись деньги во время ковида, и почему первый трамп- накидал бумаги, вызвав инфляцию?)
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