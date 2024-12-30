До закриття міжбанку курс долара зріс на 10 копійок у купівлі та у продажу, таким чином у парі з гривнею долар досяг історичного максимуму. Євро зросло на 2 копійки у купівлі та у продажу.
30 грудня 2024, 17:22
Курс валют на вечір 30 грудня: долар на міжбанку зріс до 42 гривень
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Відкриття 30 грудня
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Закриття 30 грудня
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Зміни
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41,96/41,99
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42,06/42,09
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10/10
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43,75/43,77
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43,77/43,79
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2/2
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,80−42,35 грн. Євро купують за 43,70 грн, а продають за 44,30 грн.
В обмінниках долар торгується за 42,43−42,50, євро — 44,22−44,48 грн.
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Джерело: Мінфін
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