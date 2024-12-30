Індекс Nikkei закінчує рекордний рік з майже 20% зростанням

В останній торговий день 2024 року середній індекс акцій Nikkei відступив від п'ятимісячного максимуму, досягнутого на попередній сесії, оскільки інвестори фіксували прибуток від індексу, який за рік зріс майже на 20%. Про це повідомляє The Japan Times.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Індекс Nikkei, що включає 225 індексів, впав на 0,96% і закрився на позначці 39 894,54 після відкриття на 0,11% вище. У п'ятницю він сягнув п'ятимісячного максимуму на рівні 40 281,16.

Індекс завершив рік на найкращому рівні за всю історію, перевищивши попередній максимум 38 915,87 від 29 грудня 1989 року, коли Японія перебувала на стадії спекулятивної економіки, керованої бульбашкою.

Цього року індекс зріс на 19,22% завдяки слабшій ієні та політиці низьких ставок центрального банку. У 2023 році він зріс на 28%.

Зазначається, що широкий індекс Topix знизився на 0,6% до 2 784,92.