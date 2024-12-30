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30 грудня 2024, 16:05

Частка українців серед працюючих іноземців у Польщі зменшилась на 8%

За останні шість років частка українців серед працюючих іноземців у Польщі знизилася на близько 8%. Водночас 75% польських компаній з міжнародним персоналом працевлаштовує громадян України. Про це свідчать результати дослідження, проведеного компанією Gi Group у першій половині листопада, пише Укрінформ з посиланням на Bankier.pl.

За останні шість років частка українців серед працюючих іноземців у Польщі знизилася на близько 8%.

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Що відомо

За даними аналітиків, у Польщі працює 1,7 млн іноземців, найбільшою групою з яких залишаються українці.

Зокрема, за даними управління соціального страхування (ZUS) країни, у Польщі зареєстровано 779 тис. працюючих українців. Натомість їх частка серед загальної кількості працюючих іноземців з 2018 року зменшилася на 7,8%.

Зазначається, що найбільше за останній рік у Польщі побільшало іноземних працівників з Колумбії (на 337%), Філіппін (на 60%), Непалу (46%). Загалом у першому півріччі 2024 року у Польщі було видано 173 тис. дозволів на роботу, найбільше з яких для жителів Азії та Південної Америки.

Деталі

Дослідження показує, що в 75% польських компаній з міжнародним персоналом працюють громадяни України, у 38% — громадяни країн ЄС, у 25% компаній працюють працівники з інших країн пострадянського простору, а у 18,5% компаній — жителі країн Азії, Африки та Південної Америки.

Gi Group зазначає, що громадяни ЄС частіше працюють у великих компаніях, особливо у сфері послуг, державного сектору, а також транспорті та логістиці.

Опитування було проведено 8−13 листопада серед представників 200 середніх і великих компаній в Польщі.

Джерело: Мінфін
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