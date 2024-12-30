Європейські акції падають на тлі високої прибутковості держоблігацій

Європейські акції знизилися, оскільки підвищена прибутковість державних облігацій спонукала інвесторів вийти з акцій наприкінці року, який був позитивним для деяких регіональних ринків. Про це повідомляє Reuters.

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Загальноєвропейський індекс STOXX 600 знизився на 0,3%, причому лідерами падіння стали виробники технологічних та промислових товарів.

Німецький DAX знизився на 0,3%, але продовжив зростання на 19% в річному обчисленні, що зробило його найкращим показником цього року серед основних європейських бірж.

З іншого боку, французький індекс CAC 40 повинен був впасти на 2,5% в річному обчисленні через занепокоєння щодо зростання дефіциту державного бюджету та політичні потрясіння в країні.

Обсяги торгів були низькими напередодні новорічних свят у середу. Фондові ринки Німеччини, Італії та Швейцарії також закриті у вівторок, в той час, як ринки Великобританії та Франції мають південну торгову сесію.

Дохідність 10-річних німецьких облігацій торгувалася на найвищому рівні з середини листопада, слідом за зростанням прибутковості казначейських облігацій США, оскільки невизначеність щодо монетарної політики в наступному році та перспективи інфляційної політики за президентства Трампа вплинули на настрої інвесторів.