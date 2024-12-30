Упродовж січня-жовтня 2024 року в Україну було імпортовано 50 225 легкових електромобілів (BEV). Загальна митна вартість цих авто становила майже $1,1 млрд. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром» із посиланням на дані Держстату.
30 грудня 2024, 13:28
За 10 місяців цього року українці імпортували електромобілів на понад $1 мільярд
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Із загальної кількості новими були 13 684 авто, а 36 541 — вживані. На закупку нових електромобілів імпортери витратили $368 млн, тоді як митна вартість вживаних електромобілів становила $730 млн.
П’ять найбільших країн-постачальників нових електромобілів:
- Китай — 12 024 авто;
- Японія — 526;
- Німеччина — 362;
- Велика Британія — 269;
- Бельгія — 216.
П’ятірка країн-постачальників вживаних електромобілів:
- США — 13 808;
- Німеччина — 5 847;
- Корея — 4 815;
- Велика Британія — 3 497;
- Китай — 2 288.
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Джерело: Мінфін
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