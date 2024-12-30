За 10 місяців цього року українці імпортували електромобілів на понад $1 мільярд

Упродовж січня-жовтня 2024 року в Україну було імпортовано 50 225 легкових електромобілів (BEV). Загальна митна вартість цих авто становила майже $1,1 млрд. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром» із посиланням на дані Держстату.

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Із загальної кількості новими були 13 684 авто, а 36 541 — вживані. На закупку нових електромобілів імпортери витратили $368 млн, тоді як митна вартість вживаних електромобілів становила $730 млн.

П’ять найбільших країн-постачальників нових електромобілів:

Китай — 12 024 авто;

Японія — 526;

Німеччина — 362;

Велика Британія — 269;

Бельгія — 216.

П’ятірка країн-постачальників вживаних електромобілів:

США — 13 808;

Німеччина — 5 847;

Корея — 4 815;

Велика Британія — 3 497;

Китай — 2 288.

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