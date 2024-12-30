«Укренерго» на понеділок зберегла обмеження електропостачання промисловості й поки що відмовилася від графіків для населення, але допускає можливість їхнього застосування в пікові години. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».
30 грудня 2024, 12:52
Укренерго скасувало обмеження електропостачання для населення у понеділок
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«З 8:00 до 19:00 сьогодні вимушено застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості. А в години пікового споживання можливе застосування графіків погодинних відключень побутових споживачів», — йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, учора ввечері НЕК анонсувала графіки для населення з 8:00 до 17:00 однією чергою.
Джерело: Мінфін
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