Аналітики прогнозують скорочення робочих місць та падіння ВВП у разі підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці

«Укрзалізниця» пропонує Мінрегіону провести індексацію тарифів на вантажоперевезення на 37%. У результаті цього компанія планує додатково отримати 26 млрд грн надходжень від бізнесу. Втім, рішення про індексацію ще має затвердити Кабінет міністрів. Наслідки такого рішення — втрата конкурентоздатності нашої продукції та скорочення робочих місць. Про це пише GMK Center.

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Що відомо

«За оцінками УЗ, логістична складова у вартості вантажів зросте для залізної руди орієнтовно на 2,7%, для вугілля і чорних металів — до 1%. Водночас у галузі очікують набагато істотнішого абсолютного ефекту: додаткові витрати витрати на логістику ГМК становитимуть 8−10 млрд грн, а тільки в одного „АрселорМіттал Кривий Ріг“ — понад 1,4 млрд грн на рік», — вказує видання.

Крім того, це може стати причиною падіння обсягів перевезень «Укрзалізниці», і як наслідок — падіння доходів замість очікуваного прибутку, адже ряд перевізників просто відмовляться від послуг державного монополіста, вказують аналітики.

Деталі

«Збільшення тарифу на 37% викреслить нафтопродукти з номенклатури перевезень УЗ остаточно. Бензовозів більш ніж достатньо, їхня кількість із 2021 року зросла вчетверо», — каже директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

Додатково ймовірне повернення 2025 року до питання зближення тарифних класів може призвести до ще більшого збільшення витрат вантажовідправників. Це у перспективі стане причиною скорочення обсягів виробництва або навіть повної зупинки підприємств — адже це логічний наслідок зростання собівартості та втрати конкурентоспроможності на експортних ринках. Підприємства галузі не можуть тривалий час працювати у збиток або на межі рентабельності, вказує видання.