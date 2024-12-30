Аналітики прогнозують скорочення робочих місць та падіння ВВП у разі підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 грудня 2024, 11:36

Аналітики прогнозують скорочення робочих місць та падіння ВВП у разі підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці

«Укрзалізниця» пропонує Мінрегіону провести індексацію тарифів на вантажоперевезення на 37%. У результаті цього компанія планує додатково отримати 26 млрд грн надходжень від бізнесу. Втім, рішення про індексацію ще має затвердити Кабінет міністрів. Наслідки такого рішення — втрата конкурентоздатності нашої продукції та скорочення робочих місць. Про це пише GMK Center.

«Укрзалізниця» пропонує Мінрегіону провести індексацію тарифів на вантажоперевезення на 37%.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

«За оцінками УЗ, логістична складова у вартості вантажів зросте для залізної руди орієнтовно на 2,7%, для вугілля і чорних металів — до 1%. Водночас у галузі очікують набагато істотнішого абсолютного ефекту: додаткові витрати витрати на логістику ГМК становитимуть 8−10 млрд грн, а тільки в одного „АрселорМіттал Кривий Ріг“ — понад 1,4 млрд грн на рік», — вказує видання.

Крім того, це може стати причиною падіння обсягів перевезень «Укрзалізниці», і як наслідок — падіння доходів замість очікуваного прибутку, адже ряд перевізників просто відмовляться від послуг державного монополіста, вказують аналітики.

Деталі

«Збільшення тарифу на 37% викреслить нафтопродукти з номенклатури перевезень УЗ остаточно. Бензовозів більш ніж достатньо, їхня кількість із 2021 року зросла вчетверо», — каже директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

Додатково ймовірне повернення 2025 року до питання зближення тарифних класів може призвести до ще більшого збільшення витрат вантажовідправників. Це у перспективі стане причиною скорочення обсягів виробництва або навіть повної зупинки підприємств — адже це логічний наслідок зростання собівартості та втрати конкурентоспроможності на експортних ринках. Підприємства галузі не можуть тривалий час працювати у збиток або на межі рентабельності, вказує видання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
asdf2024
asdf2024
30 грудня 2024, 12:08
#
Ну путь в ЕС тернист и сложен ,помните пятилетки СССР…
+
0
Андрій М***к
Андрій М***к
30 грудня 2024, 13:25
#
Треба підняти тарифи бо сєрлєщу немає чим зарплату платити. До речі, а чому аналітики не задають питання, чому УЗ не вивезла залізничний парк в 2014 році і в 2022 з окупованих територій?
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 грудня 2024, 13:39
#
А какой …парк??? А вы знаете что такое …паспорт вагона???
Вопросы по поводу «серлеща» так это к тем кто его назначал… ну и «наглядовим радам» в которых лучшие представители майдана…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами