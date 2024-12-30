Курс валют на 30 грудня: євро та долар дорожчають

У понеділок на готівковому ринку курс долара зріс у купівлі на 5 копійок. Євро у покупці подорожчало на 20 копійок.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках зріс на 5 копійок у купівлі. Євро подорожчало на 3 копійки у купівлі та на 4 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,75−42,30 грн. Євро купують за 43,50 грн, а продають за 44,20 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,35−42,38, євро — 44,18−44,39 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,96−41,99 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,75−43,77 грн/євро.

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