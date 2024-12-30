Новий міністр фінансів Франції очікує дефіциту бюджету у 2025 році трохи вище 5%

Відкладений законопроєкт про бюджет Франції на 2025 рік буде спрямований на дефіцит «трохи вище 5%», щоб захистити зростання. Про це заявив новий міністр фінансів країни Ерік Ломбард, повідомляє Reuters.

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Що відомо

Еріку Ломбарду, який раніше очолював Caisse des Depots, інвестиційний підрозділ французького уряду, буде доручено провести бюджет через парламент після того, як попередній уряд отримав вотум недовіри на початку грудня на тлі негативної реакції на його пропозиції щодо затягування пасків.

Мета Ломбарда щодо дефіциту на наступний рік вища, ніж 5%, на які орієнтувався попередній уряд. Але він все одно буде нижчим, ніж цього року, коли дефіцит, як очікується, зросте до понад 6% від валового внутрішнього продукту.

«Нам потрібно внести зміни до цього (бюджетного) законопроєкту, щоб створити хороший бюджет. З дефіцитом трохи вище 5%, щоб захистити зростання», — сказав Ломбард.

Деталі

«Щоб захистити зростання, скорочення дефіциту має відбуватися більше за рахунок скорочення державних витрат, ніж за рахунок оподаткування», — сказав він, додавши, що будь-яке підвищення податків має бути «дуже обмеженим».

Він сказав, що проведе консультації з усіма політичними партіями у французькому парламенті, і що ці дискусії сприятимуть розробці бюджетних пропозицій уряду.

Ломбард був призначений минулого понеділка членом уряду прем'єр-міністра Франсуа Байру.

Байру, який, як і його попередник Мішель Барньє, не має робочої більшості в парламенті, заявив, що має намір підготувати бюджет до середини лютого.