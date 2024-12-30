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30 грудня 2024, 9:19

TSMC розпочала виробництво чипів в Японії

Компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) — найбільший у світі виробник чипів — розпочала масове виробництво напівпровідників на своєму першому заводі в Японії. Про це пише Kyodo News.

Компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) — найбільший у світі виробник чипів — розпочала масове виробництво напівпровідників на своєму першому заводі в Японії.

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Завод у префектурі Кумамото виробляє мікросхеми з техпроцесом від 12 до 28 нанометрів для використання в автомобілях і датчиках зображення для таких клієнтів, як Sony Group Corp. і виробника автозапчастин Denso Corp.

TSMC за контрактом планує побудувати свій другий завод у Японії поруч із першим заводом, що вироблятиме більш досконалі 6-нанометрові чипи.

Очікується, що будівництво розпочнеться до березня наступного року, а компанія прагне запустити підприємство в роботу до кінця 2027 року.

Уряд Японії погодився запропонувати TSMC субсидії на суму понад 1 трлн єн ($6,3 млрд), вважаючи внутрішнє виробництво чипів критичним для своєї економічної безпеки, оскільки сильна залежність від основного постачальника Тайваню створює геополітичні ризики, що виникають «через зростання напруженості між США та Китаєм через цей острів».

Джерело: Мінфін
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