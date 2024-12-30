У понеділок 30 грудня енергетики застосовуватимуть до однієї черги відключень електроенергії. Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».
30 грудня 2024, 8:38
У понеділок графіки відключень світла діятимуть 9 годин
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Як повідомляють, обсяги відключень будуть такими:
- 08:00 — 17:00 — одна черга відключень.
- Для промисловості застосовуватимуть графіки обмеження потужності з 08:00 до 19:00.
«Причина запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня», — йдеться у повідомленні.
Час і обсяги відключень можуть змінюватись протягом доби.
Джерело: Мінфін
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