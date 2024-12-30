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30 грудня 2024, 14:15

Ціль Shiba Inu у $1 відкладена? Цей мемкоїн за $0,001333 може стати справжнім проривом для портфеля

На фоні затримок із досягненням Shiba Inu позначки у $1, інвестори звертають увагу на новий мемкоїн із ціною $0,001333. Цей доступний токен викликає ажіотаж, обіцяючи стати справжнім проривом для інвестиційних портфелів. Його низька вартість та високий потенціал приваблюють тих, хто прагне значних прибутків.

На фоні затримок із досягненням Shiba Inu позначки у $1, інвестори звертають увагу на новий мемкоїн із ціною $0,001333.

Перемога Трампа спричинила хаос на ринку криптовалют: Мемкоїн $XYZ готовий до приголомшливого стрибка на 99,900%


Обрання Дональда Трампа президентом спровокувало сейсмічні зміни на крипторинку, відкриваючи шлях для безпрецедентного бичачого циклу. Поки великі монети ледь показують скромні двозначні прибутки, мемкоїни виходять на перший план.

Нещодавній ріст PNUT на 4,500%? Вибух FRED на 6,000%? Це вже історія. Ці монети не витримали тиску продажів, залишивши інвесторів, охоплених FOMO, підраховувати втрати. Але криптовалютна арена не чекає на слабких — новий гігант вийшов на обрій, готовий стерти рекорди прибутків і здійснити приголомшливий стрибок на 99,900%.

На боці $XYZ — Беззаперечний чемпіон мемкоїнів

$XYZ виходить на ринг, щоб нокаутувати легенди мемкоїнів

Познайомтеся з $XYZ — першим спортивним мемкоїном для справжніх криптоентузіастів, які прагнуть до 1000X прибутків. Цей токен створений для тих, хто насолоджується духом змагання.

З приходом Трампа ринок криптовалют готовий до вибуху, і конкуренція стає безжальною. Виживуть лише найсильніші токени. Це епоха для тих, у кого є «сталеві нерви» — таких, як Джо Роган і Дана Уайт, які з гордістю підтримують команду Трампа. Часи «слабких» мемкоїнів залишилися в минулому, настав час для «жорстких» монет.

Підкріплений спортивним духом, токен $XYZ став головним претендентом, готовим знищити конкурентів і злетіти на Місяць разом із «місією Ілона Маска». $XYZ впевнено рухається до п'єдесталу пошани, щоб стати символом успіху для тих, хто живе спортом і криптовалютами.

$XYZ вже приносить результати до офіційного запуску

Поточний пресейл $XYZ відкриває доступ до токена за спеціальною ціною до лістингу.

Ціна на запуску:$0,0001

Поточна ціна:$0,001333

Зростання за кілька місяців:понад 1330%!

Наступний етап: $0,002 (+66% приросту попереду)
Остаточна ціль: $0,1

З моменту запуску до TGE (генерації токенів) $XYZ націлений на приголомшливе зростання у 99,900%!

Якщо ви ще не приєдналися — ви вже позаду. Пресейл $XYZ вже пробиває етапи зі швидкістю нокаутуючого удару чемпіона.

Приєднуйтесь до пресейлу $XYZ прямо зараз і перетворіть свої копійки на мільйони!

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu, відомий як SHIB, з'явився у серпні 2020 року як жартівливий конкурент Dogecoin. Працюючи на блокчейні Ethereum, він сумісний з іншими проєктами цієї екосистеми. На старті SHIB мав величезний обсяг пропозиції — один квадрильйон токенів. Щоб завоювати довіру, половина токенів була відправлена Віталіку Бутеріну, співзасновнику Ethereum. Бутерін здивував усіх, пожертвувавши значну частину SHIB для боротьби з COVID-19 в Індії і «спалив» 40% загальної пропозиції, вивівши їх з обігу.

На відміну від Dogecoin, SHIB прагне бути чимось більшим, ніж просто мем. Завдяки Ethereum він підтримує такі додатки, як ShibaSwap, де можна торгувати токенами без посередників. У плани також входять NFT та голосування за майбутні рішення. Ці можливості роблять SHIB більш корисним і цінним. Його зв'язок з Ethereum дає йому міцну основу, можливо, виділяючи його серед інших мемкоїнів.

Висновок

Токени, такі як SHIB, демонструють потенціал, але $XYZ може запропонувати більше можливостей у бичачому ринку 2024 року завдяки унікальному поєднанню спорту та мемів.

Дізнатися більше про XYZVerse (XYZ) можна тут

Джерело: Мінфін
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