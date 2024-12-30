Пауербанки стали незамінними аксесуарами у сучасному житті, особливо під час відключень світла. Вони забезпечують заряд для наших гаджетів у будь-який момент, що робить їх життєво необхідними в умовах нестабільного енергопостачання. У цьому огляді ми розглянемо найкращі моделі від відомих брендів: Xiaomi, Baseus, Hoco, а також лідера продажів на AliExpress — Romoss, який за останні роки також зайняв провідну позицію на українському ринку.
Рейтинг найкращих пауербанків в Україні: обираємо оптимальний варіант для ваших потреб
Найкращі компактні пауербанки ємністю до 30 000 мАг
Павербанки з ємністю до 30 000 мАг — це оптимальний вибір для щоденного використання. Вони ідеально підходять для зарядки смартфонів, планшетів або інших невеликих гаджетів, що забезпечує автономність у місті чи під час коротких поїздок.
1. Romoss Ares 20 (20 000 mAh)
Елегантна та потужна модель від Romoss, провідного виробника зарядних пристроїв:
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Ємність: 20 000 mAh, що дозволяє заряджати смартфони до 4−5 разів.
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Швидка зарядка: підтримка швидкої зарядки Quick Charge 3.0 може заряджати одночасно два пристрої.
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Дизайн: індикатор заряду, мінімалістичний матовий корпус, легкий і компактний.
Цей недорогий легкий та портативний павербанк стане чудовим вибором для щоденного використання. Орієнтовна вартість: 999 грн
2. Xiaomi Mi Power Bank 3 (20 000 mAh)
Xiaomi вже давно відома своєю надійною електронікою, і павербанки не стали винятком.
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Ємність: 20,000 mAh, дозволяє зарядити смартфон 4−5 разів.
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Швидка зарядка: підтримує до 50 Вт, що ідеально підходить для зарядки ноутбуків, планшетів та інших пристроїв.
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Дизайн: компактний, з чорним матовим корпусом, стійкий до подряпин.
Це універсальний павербанк для тих, хто цінує швидкість зарядки та багатофункціональність. Орієнтовна вартість: 2 699 грн
3. Baseus Adaman (20 000 mAh)
Baseus пропонує стильний павербанк із високою функціональністю:
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Ємність: 20,000 mAh.
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Максимальна потужність: 65 Вт, що дозволяє заряджати ноутбуки та інші енергоємні пристрої.
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Швидка зарядка: технології QC 3.0 та PD 3.0 для швидкої зарядки одночасно трьох пристроїв.
Цей павербанк є чудовим вибором для користувачів, яким потрібна висока потужність та надійність у компактному дизайні. Орієнтовна вартість: 2 799 грн
Найкращі великі пауербанки (ємністю від 40 000 mAh та більше)
Пауербанки ємністю від 40 000 mAh мають більшу автономність, підтримують заряджання енергоємних гаджетів, таких як ноутбуки або планшети, і забезпечують живлення кількох пристроїв одночасно без необхідності частого перезаряджання, що робить їх ідеальними для роботи в умовах відсутності електроенергії.
1. Romoss PMT40 (40,000 mAh)
Цей павербанк є ідеальним вибором для тих, хто потребує надійного та потужного джерела енергії під час обмеженої роботи електромережі, або подорожей.
- Ємність: 40 000 mAh, дозволяє заряджати смартфони, планшети та ноутбуки кілька разів.
- Потужність зарядки: швидка зарядка до 65 Вт, заряджає до трьох пристроїв одночасно.
- Безпека: захисні механізми від перенапруги, перегріву, перезарядки та короткого замикання, що гарантує безпечне використання.
Додаткові функції: світлодіодний ліхтарик з трьома рівнями яскравості, що буде дуже в нагоді під час відключення світла.
Орієнтовна вартість: 2 999 грн
2. Hoco J94A (50 000 mAh)
Якісний павербанк, призначений для забезпечення тривалої автономної роботи ваших пристроїв.
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Ємність: 50 000 mAh, дозволяє багаторазово заряджати смартфони, планшети та інші гаджети.
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Швидка зарядка: PD20W та QC3.0 22.5W забезпечує швидке та ефективне заряджання кількох пристроїв одночасно.
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Безпека: захисні механізми від перенапруги, перегріву, перезарядки та короткого замикання.
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Дизайн: чорний корпус із вбудованим ліхтариком.
Орієнтовна вартість: 3 025 грн
3. Romoss PEA60 (60 000 mAh)
Високоякісний сучасний павербанк, призначений для забезпечення тривалої автономної роботи ваших пристроїв.
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Ємність: 60 000 mAh, дозволяє заряджати смартфони до 15 раз, а також планшети та інші гаджети.
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Швидка зарядка: технології PD3.0 та QC3.0 забезпечують ефективне заряджання чотирьох пристроїв одночасно.
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Дизайн та розумний дисплей: чорний корпус із вбудованим LED-дисплеєм, який відображає рівень заряду, статус швидкої зарядки, рівень напруги та струму.
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10х захист батареї: захисні механізми від перенапруги, перегріву, перезарядки та короткого замикання гарантують безпечне використання павербанка.
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Розміри та вага: має компактні розміри та вагу в 1.3 кг.
Цей павербанк є чудовим вибором для користувачів, яким потрібна висока ємність та надійність у поєднанні з функцією швидкої зарядки. Орієнтовна вартість: 2 999 грн
Висновок
Під час вибору павербанка важливо враховувати не лише ємність, але й додаткові функції, такі як підтримка швидкої зарядки, кількість портів та наявність ліхтарика. У нашому рейтингу кожен знайде модель, яка ідеально відповідає його потребам.
Особливо увагу радимо звернути на павербанки Romoss, які є лідером продажів на AliExpress в категорії пауербанків, завдяки оптимальному співвідношенню ціни, якості та технічних параметрів. А також через наявність у лінійці пауербанків з великою ємністю.
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