Рейтинг найкращих пауербанків в Україні: обираємо оптимальний варіант для ваших потреб

Пауербанки стали незамінними аксесуарами у сучасному житті, особливо під час відключень світла. Вони забезпечують заряд для наших гаджетів у будь-який момент, що робить їх життєво необхідними в умовах нестабільного енергопостачання. У цьому огляді ми розглянемо найкращі моделі від відомих брендів: Xiaomi, Baseus, Hoco, а також лідера продажів на AliExpress — Romoss, який за останні роки також зайняв провідну позицію на українському ринку.

Найкращі компактні пауербанки ємністю до 30 000 мАг

Павербанки з ємністю до 30 000 мАг — це оптимальний вибір для щоденного використання. Вони ідеально підходять для зарядки смартфонів, планшетів або інших невеликих гаджетів, що забезпечує автономність у місті чи під час коротких поїздок.

1. Romoss Ares 20 (20 000 mAh)

Елегантна та потужна модель від Romoss, провідного виробника зарядних пристроїв:

Ємність: 20 000 mAh, що дозволяє заряджати смартфони до 4−5 разів.

Швидка зарядка: підтримка швидкої зарядки Quick Charge 3.0 може заряджати одночасно два пристрої.

Дизайн: індикатор заряду, мінімалістичний матовий корпус, легкий і компактний.

Цей недорогий легкий та портативний павербанк стане чудовим вибором для щоденного використання. Орієнтовна вартість: 999 грн

2. Xiaomi Mi Power Bank 3 (20 000 mAh)

Xiaomi вже давно відома своєю надійною електронікою, і павербанки не стали винятком.

Ємність: 20,000 mAh, дозволяє зарядити смартфон 4−5 разів.

Швидка зарядка: підтримує до 50 Вт, що ідеально підходить для зарядки ноутбуків, планшетів та інших пристроїв.

Дизайн: компактний, з чорним матовим корпусом, стійкий до подряпин.

Це універсальний павербанк для тих, хто цінує швидкість зарядки та багатофункціональність. Орієнтовна вартість: 2 699 грн

3. Baseus Adaman (20 000 mAh)

Baseus пропонує стильний павербанк із високою функціональністю:

Ємність: 20,000 mAh.

Максимальна потужність: 65 Вт, що дозволяє заряджати ноутбуки та інші енергоємні пристрої.

Швидка зарядка: технології QC 3.0 та PD 3.0 для швидкої зарядки одночасно трьох пристроїв.

Цей павербанк є чудовим вибором для користувачів, яким потрібна висока потужність та надійність у компактному дизайні. Орієнтовна вартість: 2 799 грн

Найкращі великі пауербанки (ємністю від 40 000 mAh та більше)

Пауербанки ємністю від 40 000 mAh мають більшу автономність, підтримують заряджання енергоємних гаджетів, таких як ноутбуки або планшети, і забезпечують живлення кількох пристроїв одночасно без необхідності частого перезаряджання, що робить їх ідеальними для роботи в умовах відсутності електроенергії.

1. Romoss PMT40 (40,000 mAh)

Цей павербанк є ідеальним вибором для тих, хто потребує надійного та потужного джерела енергії під час обмеженої роботи електромережі, або подорожей.

Ємність: 40 000 mAh, дозволяє заряджати смартфони, планшети та ноутбуки кілька разів.

Потужність зарядки: швидка зарядка до 65 Вт, заряджає до трьох пристроїв одночасно.

Безпека: захисні механізми від перенапруги, перегріву, перезарядки та короткого замикання, що гарантує безпечне використання.

Додаткові функції: світлодіодний ліхтарик з трьома рівнями яскравості, що буде дуже в нагоді під час відключення світла.

Орієнтовна вартість: 2 999 грн

2. Hoco J94A (50 000 mAh)

Якісний павербанк, призначений для забезпечення тривалої автономної роботи ваших пристроїв.

Ємність: 50 000 mAh, дозволяє багаторазово заряджати смартфони, планшети та інші гаджети.

Швидка зарядка: PD20W та QC3.0 22.5W забезпечує швидке та ефективне заряджання кількох пристроїв одночасно.

Безпека: захисні механізми від перенапруги, перегріву, перезарядки та короткого замикання.

Дизайн: чорний корпус із вбудованим ліхтариком.

Орієнтовна вартість: 3 025 грн

3. Romoss PEA60 (60 000 mAh)

Високоякісний сучасний павербанк, призначений для забезпечення тривалої автономної роботи ваших пристроїв.

Ємність: 60 000 mAh, дозволяє заряджати смартфони до 15 раз, а також планшети та інші гаджети.

Швидка зарядка: технології PD3.0 та QC3.0 забезпечують ефективне заряджання чотирьох пристроїв одночасно.

Дизайн та розумний дисплей: чорний корпус із вбудованим LED-дисплеєм, який відображає рівень заряду, статус швидкої зарядки, рівень напруги та струму.

10х захист батареї: захисні механізми від перенапруги, перегріву, перезарядки та короткого замикання гарантують безпечне використання павербанка.

Розміри та вага: має компактні розміри та вагу в 1.3 кг.

Цей павербанк є чудовим вибором для користувачів, яким потрібна висока ємність та надійність у поєднанні з функцією швидкої зарядки. Орієнтовна вартість: 2 999 грн

Висновок

Під час вибору павербанка важливо враховувати не лише ємність, але й додаткові функції, такі як підтримка швидкої зарядки, кількість портів та наявність ліхтарика. У нашому рейтингу кожен знайде модель, яка ідеально відповідає його потребам.

Особливо увагу радимо звернути на павербанки Romoss, які є лідером продажів на AliExpress в категорії пауербанків, завдяки оптимальному співвідношенню ціни, якості та технічних параметрів. А також через наявність у лінійці пауербанків з великою ємністю.



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