Рейтинг найкращих пауербанків в Україні: обираємо оптимальний варіант для ваших потреб

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 грудня 2024, 9:55

Рейтинг найкращих пауербанків в Україні: обираємо оптимальний варіант для ваших потреб

Пауербанки стали незамінними аксесуарами у сучасному житті, особливо під час відключень світла. Вони забезпечують заряд для наших гаджетів у будь-який момент, що робить їх життєво необхідними в умовах нестабільного енергопостачання. У цьому огляді ми розглянемо найкращі моделі від відомих брендів: Xiaomi, Baseus, Hoco, а також лідера продажів на AliExpress — Romoss, який за останні роки також зайняв провідну позицію на українському ринку.

Найкращі компактні пауербанки ємністю до 30 000 мАг

Павербанки з ємністю до 30 000 мАг — це оптимальний вибір для щоденного використання. Вони ідеально підходять для зарядки смартфонів, планшетів або інших невеликих гаджетів, що забезпечує автономність у місті чи під час коротких поїздок.

1. Romoss Ares 20 (20 000 mAh)

Елегантна та потужна модель від Romoss, провідного виробника зарядних пристроїв:

  • Ємність: 20 000 mAh, що дозволяє заряджати смартфони до 4−5 разів.

  • Швидка зарядка: підтримка швидкої зарядки Quick Charge 3.0 може заряджати одночасно два пристрої.

  • Дизайн: індикатор заряду, мінімалістичний матовий корпус, легкий і компактний.

Цей недорогий легкий та портативний павербанк стане чудовим вибором для щоденного використання. Орієнтовна вартість: 999 грн

2. Xiaomi Mi Power Bank 3 (20 000 mAh)

Xiaomi вже давно відома своєю надійною електронікою, і павербанки не стали винятком.

  • Ємність: 20,000 mAh, дозволяє зарядити смартфон 4−5 разів.

  • Швидка зарядка: підтримує до 50 Вт, що ідеально підходить для зарядки ноутбуків, планшетів та інших пристроїв.

  • Дизайн: компактний, з чорним матовим корпусом, стійкий до подряпин.

Це універсальний павербанк для тих, хто цінує швидкість зарядки та багатофункціональність. Орієнтовна вартість: 2 699 грн

3. Baseus Adaman (20 000 mAh)

Baseus пропонує стильний павербанк із високою функціональністю:

  • Ємність: 20,000 mAh.

  • Максимальна потужність: 65 Вт, що дозволяє заряджати ноутбуки та інші енергоємні пристрої.

  • Швидка зарядка: технології QC 3.0 та PD 3.0 для швидкої зарядки одночасно трьох пристроїв.

Цей павербанк є чудовим вибором для користувачів, яким потрібна висока потужність та надійність у компактному дизайні. Орієнтовна вартість: 2 799 грн

Найкращі великі пауербанки (ємністю від 40 000 mAh та більше)

Пауербанки ємністю від 40 000 mAh мають більшу автономність, підтримують заряджання енергоємних гаджетів, таких як ноутбуки або планшети, і забезпечують живлення кількох пристроїв одночасно без необхідності частого перезаряджання, що робить їх ідеальними для роботи в умовах відсутності електроенергії.

1. Romoss PMT40 (40,000 mAh)

Цей павербанк є ідеальним вибором для тих, хто потребує надійного та потужного джерела енергії під час обмеженої роботи електромережі, або подорожей.

  • Ємність: 40 000 mAh, дозволяє заряджати смартфони, планшети та ноутбуки кілька разів.
  • Потужність зарядки: швидка зарядка до 65 Вт, заряджає до трьох пристроїв одночасно.
  • Безпека: захисні механізми від перенапруги, перегріву, перезарядки та короткого замикання, що гарантує безпечне використання.

Додаткові функції: світлодіодний ліхтарик з трьома рівнями яскравості, що буде дуже в нагоді під час відключення світла.

Орієнтовна вартість: 2 999 грн

2. Hoco J94A (50 000 mAh)

Якісний павербанк, призначений для забезпечення тривалої автономної роботи ваших пристроїв.

  • Ємність: 50 000 mAh, дозволяє багаторазово заряджати смартфони, планшети та інші гаджети.

  • Швидка зарядка: PD20W та QC3.0 22.5W забезпечує швидке та ефективне заряджання кількох пристроїв одночасно.

  • Безпека: захисні механізми від перенапруги, перегріву, перезарядки та короткого замикання.

  • Дизайн: чорний корпус із вбудованим ліхтариком.

Орієнтовна вартість: 3 025 грн

3. Romoss PEA60 (60 000 mAh)

Високоякісний сучасний павербанк, призначений для забезпечення тривалої автономної роботи ваших пристроїв.

  • Ємність: 60 000 mAh, дозволяє заряджати смартфони до 15 раз, а також планшети та інші гаджети.

  • Швидка зарядка: технології PD3.0 та QC3.0 забезпечують ефективне заряджання чотирьох пристроїв одночасно.

  • Дизайн та розумний дисплей: чорний корпус із вбудованим LED-дисплеєм, який відображає рівень заряду, статус швидкої зарядки, рівень напруги та струму.

  • 10х захист батареї: захисні механізми від перенапруги, перегріву, перезарядки та короткого замикання гарантують безпечне використання павербанка.

  • Розміри та вага: має компактні розміри та вагу в 1.3 кг.

Цей павербанк є чудовим вибором для користувачів, яким потрібна висока ємність та надійність у поєднанні з функцією швидкої зарядки. Орієнтовна вартість: 2 999 грн

Висновок

Під час вибору павербанка важливо враховувати не лише ємність, але й додаткові функції, такі як підтримка швидкої зарядки, кількість портів та наявність ліхтарика. У нашому рейтингу кожен знайде модель, яка ідеально відповідає його потребам.

Особливо увагу радимо звернути на павербанки Romoss, які є лідером продажів на AliExpress в категорії пауербанків, завдяки оптимальному співвідношенню ціни, якості та технічних параметрів. А також через наявність у лінійці пауербанків з великою ємністю.

Всі товари можна знайти на сайті allo.ua

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами