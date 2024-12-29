Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 730 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 785 930 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
29 грудня 2024, 9:06
Втрати ворога за 28 грудня: 1 730 російських окупантів, 25 БПЛА та 5 танків
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Втрати ворога
- особового складу — близько 785930 (+1730) осіб,
- танків — 9656 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 19981 (+11) од,
- артилерійських систем — 21450 (+42) од,
- РСЗВ - 1256 (+0) од,
- засоби ППО — 1032 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 21038 (+25),
- крилаті ракети - 3003 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 32410 (+82) од,
- спеціальна техніка — 3670 (+2)
Джерело: Мінфін
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