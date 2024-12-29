Газпром припинить постачання газу до Молдови з 1 січня

Газпром повідомив про припинення постачання природного газу до Молдови з 1 січня 2025 року. Причиною названо неспроможність АТ «Молдовагаз» виконувати фінансові зобов’язання за чинним контрактом.

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Яка причина

У повідомленні компанії йдеться, що АТ «Молдовагаз» регулярно порушує умови договору, зокрема щодо своєчасної оплати за постачання.

«Це є суттєвим порушенням контракту, відповідно до якого Газпром обмежує постачання до нуля кубометрів на добу, починаючи з 08:00 за московським часом 1 січня», — йдеться в повідомленні.

Газпром також залишає за собою право розірвати контракт в односторонньому порядку, вимагати компенсації за збитки та штрафи за порушення умов угоди.

Що кажуть в Молдовагаз

Молдова відреагувала на заяву російського Газпрому щодо припинення постачання природного газу з 1 січня 2025 року. Уряд країни та компанія Moldovagaz підтвердили готовність до цієї ситуації та запевнили, що споживачі на правому березі Дністра будуть забезпечені газом.