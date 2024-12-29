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29 грудня 2024, 10:00

Чи може XYZVerse стати наступним Shiba Inu? Аналітики прогнозують зростання на 6 900%

XYZVerse привернув увагу ринкових аналітиків з прогнозами неймовірного зростання на 6 900%. Ця нова криптовалюта порівнюється з швидким зростанням, яке колись пережив Shiba Inu. Що стоїть за цими сміливими прогнозами, і чи може XYZVerse стати наступним великим ім'ям у світі цифрових активів?

XYZVerse: найкращий новий мем-проект, який не можна ігнорувати!

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XYZ — це ваш ексклюзивний VIP-пропуск у революцію, орієнтовану на спорт та меми. Уявіть це як MVP екосистеми XYZVerse, де дегени можуть отримати величезний прибуток від зростаючого попиту на мемкойни.

Уявіть собі: Polymarket досягає обсягу торгів $1 мільярд під час президентських виборів у США — тепер додайте до цього хайп мемкойнів та азарт спортивних ставок. З мільйонами спортивних фанатів, готових вийти на поле та заробляти, екосистема XYZVerse продовжуватиме розширюватися, а ваші винагороди злетять до небес!

Ось момент, який варто відзначити: XYZVerse офіційно визнано Кращим новим мем-проектом — титул, який підкреслює його вибуховий потенціал у світі мемкойнів.

Пресейл XYZ — це ваш шанс потрапити на старт до того, як почнеться вибуховий ріст!<<<

Мемкойни — незаперечні чемпіони світу криптовалют, і XYZ готовий перемогти всіх конкурентів. З потенціалом тисячопроцентного прибутку, який перевищить фінішну лінію, план пресейлу обіцяє 7 900% зростання до події генерації токенів (TGE). Забудьте про підйом BOME на 5 000% або ралі WIF на 1 000% — XYZ готовий обігнати їх усіх!

З майбутніми лістингами на великих централізованих (CEX) та децентралізованих (DEX) біржах, надійною захистом у вигляді аудованих смарт-контрактів та повністю перевіреною командою, XYZ вже випереджає конкурентів. Преамбіція першого гравця — це ключовий момент, так що приєднуйтесь до того, як натовп захопить ринок, і ви отримаєте набагато більший прибуток!

Не залишайтеся в резерві — захоплюйте токени XYZ зараз і станьте частиною наступного масштабного крипто-чемпіонату!<<

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu Coin, відомий як SHIB, почався як ігровий суперник Dogecoin. Створений в серпні 2020 року анонімним творцем на ім'я Ryoshi, SHIB працює на блокчейні Ethereum. Це означає, що він може безперешкодно інтегруватися з іншими проектами, що базуються на Ethereum. На початку SHIB мав величезну пропозицію в один квадриліон токенів. Для того, щоб здобути довіру в криптовалютному світі, половина цих токенів була відправлена Віталіку Бутеріну, співзасновнику Ethereum. Бутерін здивував усіх, пожертвувавши значну частину своїх SHIB на боротьбу з COVID-19 в Індії. Він також «спалив» 40% загальної кількості, вивівши їх з обігу. Ці дії привернули велику увагу до SHIB.

На відміну від Dogecoin, SHIB прагне стати чимось більшим, ніж просто мем. Оскільки він працює на Ethereum, SHIB може підтримувати нові додатки, такі як ShibaSwap — платформу для торгівлі токенами без посередників. Також в планах є створення унікальних цифрових предметів, відомих як NFT, і можливість для власників SHIB голосувати за майбутні рішення. Ці функції можуть зробити SHIB більш корисним та цінним. У поточному ринку, де багато хто шукає наступне велике відкриття в криптовалюті, амбіції та зростаюча екосистема SHIB роблять його цікавим варіантом. Його зв'язок з Ethereum дає йому надійну основу, що, можливо, виділяє його серед інших мемкойнів.

Висновок

Хоча такі токени, як SHIB, вже досягли вражаючого зростання, унікальне поєднання спорту та мемів у $XYZ дає йому потенціал для зростання на 20 000% в рамках поточного бичачого тренду.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) можна знайти тут

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
san4os
san4os
29 грудня 2024, 10:35
#
Брехня!

Ось результати Мінфіна про інвестуваннюв криптовалюту за рік:

«Загальна дохідність фундаментального криптопортфелю за рік становить 62,6%.

Швидкозростаючі проєкти, всупереч своїй назві, продемонстрували значно слабші результати. Загалом портфель подорожчав майже на 27%.»


І це при тому що рік загалом був дуже вдалий для крипти…
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0
Gregg
Gregg
29 грудня 2024, 11:34
#
Рекламний матеріал, так вважає той хто дав цей текст:) так що прочитали — проаналізували і зробили для себе висновки.
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