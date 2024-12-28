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28 грудня 2024, 16:08

Криптозлочинці обдурили французів на 500 млн євро

Управління фінансових ринків Франції (AMF) повідомило з посиланням на паризьку прокуратуру, що щорічні втрати французів від криптовалютного шахрайства досягли 500 млн євро (близько $520 млн). Про це пише AMF.

Управління фінансових ринків Франції (AMF) повідомило з посиланням на паризьку прокуратуру, що щорічні втрати французів від криптовалютного шахрайства досягли 500 млн євро (близько $520 млн).
Фото: depositphotos

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Збиток від криптошахраїв

Відомство уточнило, що середні збитки жертв фінансових аферистів у 2024 році склали 29 000 євро ($30 190). Більшість шахрайських схем були націлені на криптоінвесторів — одні зловмисники заявляли людям, ніби їхні проєкти отримали підтримку знаменитостей, інші маскувались під відомі інвестиційні платформи, розповіли чиновники.

«Створювачі сумнівних криптосхем створюють підроблені відео та статті за допомогою штучного інтелекту (ШІ) та дипфейку, видаючи себе за відомих персон. Потім так звані селебриті переконують людей, що змогли сколотити стан завдяки торгівлі криптоактивами, і це справді виявляється справжнім шахрайством», — повідомило AMF.

Відомство заявило, що з 2022 року AMF та Управління пруденційного контролю Франції внесли до чорного списку майже 5000 сервісів, які нелегально працюють у країні.

Влада також заблокувала майже 350 шахрайських веб-сайтів. У листопаді 2023 року AMF провело опитування, згідно з яким 9% французів володіють криптовалютами. Минулого тижня AMF спільно з Міжрегіональним спеціалізованим відомством боротьби з організованою злочинністю (JIRS) провело рейди у пошуках нелегальних криптоматів, вилучивши кілька одиниць обладнання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
Три літри
Три літри
28 грудня 2024, 17:55
#
Пхах, «внесли до чорного списку» звучить сурово🤣
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