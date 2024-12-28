Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 690 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 784 200 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
28 грудня 2024, 8:56
Втрати ворога за 27 грудня: 1 690 російських окупантів, 14 БПЛА та 7 танків
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 784200 (+1690) осіб,
- танків — 9651 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 19970 (+19) од,
- артилерійських систем — 21408 (+29) од,
- РСЗВ — 1256 (+0) од,
- засоби ППО — 1032 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 21013 (+14),
- крилаті ракети — 3003 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 32328 (+66) од,
- спеціальна техніка — 3668 (+0)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі