Solana і Dogecoin зміцнюють позиції, поки XYZVerse чекає на каталізатор для бичачого ралі у 2025 році

На фоні стабілізації Solana і Dogecoin увага зосереджується на XYZVerse. Зростають спекуляції щодо можливого значного стрибка на початку 2025 року. Що може стати рушійною силою цього очікуваного зростання? Ентузіасти та інвестори з нетерпінням спостерігають, прагнучи дізнатися, що зможе вивести XYZVerse на новий рівень.

XYZ: Новий важковаговик серед мемкоїнів

Фанати у захваті! Токен XYZ вийшов на крипто-ринг, завдаючи ударів конкурентам — марним токенам, безглуздим схемам фармінгу та шахрайським проєктам. Як справжній чемпіон, перший у світі спортивний мемкоїн прорвався крізь ведмежий ринок із безстрашною енергією та не збирається зупинятися. З прогнозованим зростанням у 75X, XYZ залишить позаду тріумфальних переможців 2024 року, таких як BOME і WIF.

💰 Контролюй поле, заробляй, поки грає натовп 💰

XYZ створює ідеальний ігровий майданчик із нагородженим проєктом XYZVerse, визнаним «Найкращим новим мем-проєктом». Унікальна концепція поєднує азарт спортивних подій із енергією мем-культури. З дорожньою картою, яка включає розважальні dApps, XYZ готовий залучити мільйони спортивних фанатів, які захочуть долучитися до гри.

Пам'ятаєте, як обсяг торгів Polymarket досяг $1 мільярда під час ажіотажу навколо ставок на вибори у США? XYZ готується до ще більшого успіху в сфері GameFi, пропонуючи своїм власникам заробити на поєднанні мемкоїн-хайпу, спортивного ажіотажу та масового прийняття криптовалют.

💥 Пропустили суперцикл мемкоїнів? 💥

XYZ, використовуючи розширювану нішу азартних ігор, готовий стати найбільшим із мемкоїнів. Зліт BOME на 5,000% і зростання WIF на 1,000% за рік тепер у минулому, адже XYZ планує зрости на 7,400% від поточної ціни до події генерації токенів (TGE) і затьмарити своїх попередників. Приєднуйтеся до гри зараз, щоб зайняти місце серед перших — XYZ недооцінений і готується до нових рекордів!

🥇 Об'єднання спільноти та впевнена перемога 🥇

XYZVerse стане головною зіркою цього бичачого ринку, даючи спільноті можливість керувати грою та спрямовувати розвиток екосистеми. Активні учасники отримуватимуть токени XYZ як винагороду за свій внесок. Завдяки надійній токеноміці та планам лістингу як на централізованих (CEX), так і децентралізованих (DEX) біржах, XYZ готовий до чемпіонського забігу. Це забезпечить стабільний потік доходів і постійне спалювання токенів, щоб підтримувати їхню вартість і процвітання спільноти.

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Solana (SOL)

SOL продемонстрував помітні цінові рухи останніми місяцями. За останні шість місяців ціна зросла на 34.50%. Однак за минулий місяць вона знизилася на 19.60%, включаючи падіння на 8.97% за минулий тиждень. Наразі SOL торгується в діапазоні від $160.72 до $214.47, що відображає значну волатильність.

Технічні індикатори вказують на можливі ринкові тренди. SOL знаходиться нижче своїх 10-денної та 100-денної простих ковзних середніх, які складають $189.09 і $190.79 відповідно. Індекс відносної сили (RSI) складає 33.48, а стохастичний осцилятор — 16.54, обидва вказують на наближення активу до зони перепроданості. Рівень MACD у -2.081 свідчить про продовження ведмежого імпульсу.

Ключові рівні підтримки та опору відіграють важливу роль у русі ціни SOL. Найближчий рівень підтримки становить $141.08; якщо ціна впаде нижче, вона може протестувати другий рівень підтримки на $87.33. Якщо ж ціна подолає найближчий рівень опору на $248.58, це може підштовхнути її до наступного опору на рівні $302, що стане значним приростом.

Dogecoin (DOGE)

За минулий тиждень Dogecoin впав на 12.79%, продовживши місячне зниження на 20.41%. Незважаючи на низхідний тренд, цей мемкоїн за останні шість місяців показав зростання на 153.49%. Цей контраст підкреслює його волатильність: він може приносити значні довгострокові доходи, попри короткострокові втрати.

Технічні індикатори вказують на те, що Dogecoin може бути перепроданим. Індекс відносної сили (RSI) становить 28.36, а стохастичний осцилятор — 16.03, обидва нижче типових порогів перепроданості. Крім того, 10-денна та 100-денна прості ковзні середні сходяться на рівні $0.32, що може свідчити про можливу стабілізацію ціни або розворот.

У майбутньому Dogecoin стикається з опором на рівнях $0.48 і $0.63. Прорив цих рівнів може сигналізувати про значне зростання. На зниженні підтримка знаходиться на рівнях $0.18 і $0.0257. Якщо ціна опуститься нижче цих точок, можливі подальші зниження. Трейдери уважно стежать за цими ключовими рівнями, щоб визначити наступний крок Dogecoin.

Висновок

Поки SOL і DOGE залишаються стабільними на поточному бичачому ринку, XYZVerse (XYZ) обіцяє значне зростання завдяки поєднанню мем-культури та спорту в екосистемі, орієнтованій на спільноту.

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