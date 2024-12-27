До закриття міжбанку курс долара зріс на 11 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 13 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу.
27 грудня 2024, 17:34
Курс валют на вечір 27 грудня: долар та євро продовжують дорожчати на міжбанку
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Відкриття 27 грудня
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Закриття 27 грудня
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Зміни
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41,85/41,88
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41,96/41,99
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11 /11
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43,62/43,63
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43,75/43,77
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13/14
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,70−42,25 грн. Євро купують за 43,50 грн, а продають за 44,10 грн.
В обмінниках долар торгується за 42,20−42,29, євро — 44,10−44,30 грн.
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Джерело: Мінфін
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