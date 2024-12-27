До держбюджету України надійшов транш обсягом $485 млн за проєктом Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine). Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
27 грудня 2024, 16:24
Україна отримала $485 мільйонів від США та Світового банку
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З цих коштів:
- $465 млн — пряма бюджетна підтримка від Сполучених Штатів на поточний рік;
- $20 млн від Світового банку через Цільовий фонд багатьох донорів зі співфінансування проєкту PEACE in Ukraine.
На що направлять гроші
Фінансування в межах PEACE in Ukraine спрямовується на компенсацію соціальних та гуманітарних видатків держбюджету.
Зазначається, що залучені кошти допоможуть забезпечити виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам та особам з інвалідністю.
З 2022 по 2024 рік пряма бюджетна підтримка України з боку США перевищила $30 млрд.
Джерело: Мінфін
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