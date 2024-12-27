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27 грудня 2024, 16:24

Україна отримала $485 мільйонів від США та Світового банку

До держбюджету України надійшов транш обсягом $485 млн за проєктом Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine). Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

До держбюджету України надійшов транш обсягом $485 млн за проєктом Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine).
Фото: pixabay.com

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З цих коштів:

  • $465 млн — пряма бюджетна підтримка від Сполучених Штатів на поточний рік;
  • $20 млн від Світового банку через Цільовий фонд багатьох донорів зі співфінансування проєкту PEACE in Ukraine.

На що направлять гроші

Фінансування в межах PEACE in Ukraine спрямовується на компенсацію соціальних та гуманітарних видатків держбюджету.

Зазначається, що залучені кошти допоможуть забезпечити виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам та особам з інвалідністю.

З 2022 по 2024 рік пряма бюджетна підтримка України з боку США перевищила $30 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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asdf2024
asdf2024
27 грудня 2024, 16:48
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Еще один долг.Его разворуют.А отдавать будут украинцы погрязая в бедность.
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Turbo Apricot
Turbo Apricot
27 грудня 2024, 17:41
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Як вам не соромно, це наклеп, команда потужних менеджерів не крадуть гроші, в Україні державні кошти розподіляються згідно плану перемоги, плану стійкості, плану незламності, плану величності, плану єдності - гроші йдуть на спецпенсії 120 мільярдів (тільки за один 2024 рік), гроші йдуть для заробітної плати експрокурора Хмельницької області (який продовжує працювати в прокуратурі), гроші йдуть для сина Баканова (який потужно служить в СБУ), гроші йдуть для фінансування телемарафону, гроші спрямовують на потужні потреби
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