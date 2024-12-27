Академія Мінфін — відтепер в інстаграмі. Приєднуйтесь до спільноти

Щоб давати вам ще більше актуальної інформації про інвестиції, ми запустили сторінку Академії Мінфін в інстаграмі .

Будемо ділитися практичними порадами та корисним контентом для тих, хто хоче опанувати фінансову грамотність і навчитись інвестувати.

Ми хочемо задіяти всі можливості цієї платформи — каруселі, відео, сторітели — щоб розповідати вам про інвестиції простою мовою, наочно й у зручному форматі.

👉 Підпишіться зараз, якщо прагнете розібратися в інструментах і почати інвестувати.

В інстаграмі Академії Мінфін ви знайдете:

✔️ інформацію про ринки, тренди й перспективні інструменти;

✔️ просте і зрозуміле пояснення фінансових тем;

✔️ актуальні новини фінансового ринку й аналітику, що допоможе ухвалювати інвестиційні рішення;

✔️ поради, кейси досвідчених інвесторів, підтримку й мотивацію;

✔️ анонси освітніх подій, які організовує Академія.

У коментарях під дописами створимо простір для обміну думками й досвідом. Кожен матиме змогу запитати поради чи поділитися власними спостереженнями.

Також у дірект ви можете запитувати все, що цікавить стосовно програм Академії та навчання. Ми відкриті до спілкування й завжди на зв’язку.

Більше про Академію

Це освітній проєкт сайту «Мінфін», що підвищує фінансову грамотність людей та допомагає розібратися в різних інвестиційних інструментах, як-от ETF-фонди, дохідна нерухомість, ОВДП, опціони.

Основна місія Академії — навчити українців, як зберегти та примножити свої заощадження навіть у складних економічних умовах.

Наші онлайн-курси дають не лише теоретичні знання, а й готові стратегії інвестування та чітке розуміння перших кроків.

Що вирізняє Академію Мінфін серед інших освітніх проєктів

✔️ Чесність понад усе. Ми не прикрашаємо реальність. Говоримо про інвестиції чесно: з усіма ризиками, цифрами, без нереальних обіцянок.

✔️ Практика замість теорії. 87% наших студентів роблять свою першу інвестицію вже під час навчання. Ми не просто розповідаємо — ми показуємо, як це зробити.

✔️ Освіта, а не продаж. Наша головна мета — навчити. Ми не продаємо обіцянки, а даємо знання, які змінюють життя.

✔️ Спільнота, а не натовп. Студенти з 45 країн світу довіряють нам, бо навчаємо якісно.

📲 Підпишіться на сторінку Академії в інстаграмі й станьте частиною спільноти, що прагне фінансового успіху!