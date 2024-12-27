Національний банк України затвердив «Технічне завдання для здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2025 році». Про це повідомляє пресслужба НБУ.
НБУ затвердив технічне завдання для оцінки стійкості банків і банківської системи у 2025 році
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У межах схваленої концепції оцінки стійкості банків і банківської системи у 2025 році оцінка здійснюватиметься в три етапи та включатиме: оцінку якості активів (asset quality review — AQR) незалежними аудиторами станом на 1 січня 2025 року, екстраполяцію її результатів для всіх банків (за потреби), а також стрес-тестування для найбільших банків за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями із визначенням необхідних рівнів нормативів достатності капіталу.
Стрес-тестування у 2025 році проходитиме 21 банківська установа, на які припадає понад 90% активів банківської системи.
Банки відібрано за трьома критеріями:
- розмір зважених на ризик активів,
- обсяг залучених від домогосподарств депозитів,
- обсяг наданих домогосподарствам чистих кредитів.
Хто проходитиме стрес-тестування
У переліку такі банки:
- Приватбанк;
- Ощадбанк;
- Укрексімбанк;
- Укргазбанк;
- Сенс Банк;
- Райффайзен Банк;
- Укрсиббанк;
- ОТП Банк;
- Креді Агріколь Банк;
- Прокредит Банк;
- Кредобанк;
- Правекс Банк;
- ПУМБ;
- Банк Південний;
- Таскомбанк;
- Універсал Банк;
- Банк Кредит Дніпро;
- Банк Восток;
- А-Банк;
- МТБ Банк;
- Банк Львів.
Результати оцінки стійкості банків і банківської системи України, здійсненої у 2025 році, буде оприлюднено до 31 грудня 2025 року.
«Відновлення стандартної щорічної оцінки стійкості є кроком до посилення спроможності фінансового сектору протистояти наявним і потенційним викликам та передбачене домовленостями із міжнародними партнерами, зокрема Меморандумом про економічну та фінансову політику з МВФ та Планом України з метою реалізації програми фінансової підтримки ЄС Ukraine Facility», — йдеться у повідомленні.
Технічне завдання затверджене рішенням правління НБУ від 26 грудня 2024 року № 452-рш, яке набрало чинності з моменту прийняття.
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