У січні-листопаді 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки та оборони становили 1,8 трлн грн, зокрема у листопаді — 206,4 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
27 грудня 2024, 15:04
З початку року з держбюджету на оборону виділили 1,8 трильйона
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«1,8 трлн гривень становлять видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони у січні-листопаді 2024 року. Це 58,6% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету», — йдеться у повідомленні.
Зокрема, у листопаді на потреби безпеки та оборони використано 206,4 млрд грн.
Наголошується, що кошти спрямовано на:
- грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
- придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
- медичне забезпечення;
- інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.
Джерело: Мінфін
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