З початку року з держбюджету на оборону виділили 1,8 трильйона

У січні-листопаді 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки та оборони становили 1,8 трлн грн, зокрема у листопаді — 206,4 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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«1,8 трлн гривень становлять видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони у січні-листопаді 2024 року. Це 58,6% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, у листопаді на потреби безпеки та оборони використано 206,4 млрд грн.

Наголошується, що кошти спрямовано на: