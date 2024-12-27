Авіакомпанії відмінюють рейси у рф після авіакатастрофи в Казахстані

Ізраїльська авіакомпанія El Al наступного тижня призупиняє польоти за маршрутом Тель-Авів — Москва після авіакатастрофи в Казахстані. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

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Відповідне рішення пояснюють «подіями в російському повітряному просторі».

Упродовж наступного тижня компанія проведе нову оцінку ситуації та ухвалюватиме нове рішення щодо польотів на маршруті.

Авіакомпанія Azebaijan Airlines (AZAL) вирішила скасувати рейси до семи міст Росії після того, як її лайнер не зміг приземлитися в Грозному і зазнав аварії в казахстанському Актау, пише The Moscow Times.

З 28 грудня авіаперевізник не здійснюватиме рейси з Баку в Мінеральні Води, Сочі, Волгоград, Уфу, Самару, Грозний та Махачкалу.

Таке рішення ухвалено у зв'язку з «результатами попереднього розслідування аварії літака Embraer 190 та можливими ризиками для безпеки польотів», йдеться у заяві перевізника.

Рейси не відновлять до остаточного розслідування причин авіакатастрофи. Водночас компанія продовжить польоти до Москви, Санкт-Петербурга, Єкатеринбурга, Астрахані, Казані і Новосибірська.

Також про зупинення польотів з Астани до Єкатеринбургу оголосила казахстанська авіакомпанія Qazaq Air. Рейси не відбуватимуться з 28 грудня 2024 року до 27 січня 2025 року.

«Зупинення рейсів здійснено для забезпечення безпеки пасажирів і членів екіпажу за підсумками оцінки ризиків польотів до Росії, що постійно проводиться», — йдеться в повідомленні перевізника.

Авіакатастрофа в Казахстані

25 грудня 2024 року поблизу міста Актау в Казахстані зазнав аварії пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що виконував рейс із Баку до Грозного.

Літак здійснив кілька кіл над аеропортом Актау, після чого впав поблизу злітно-посадкової смуги та загорівся. На борту знаходилося 67 осіб — 62 пасажири та 5 членів екіпажу. Вижили 29 осіб, з яких 22 були госпіталізовані.

Російське Федеральне агентство повітряного транспорту припустило, що причиною могла бути пташина зграя.

Деякі джерела в уряді Азербайджану вважають, що літак міг бути збитий російською системою ППО під час відбиття безпілотної атаки на Грозний.

Офіційні причини авіакатастрофи залишаються невідомими. Ведеться спільне розслідування за участю Казахстану, Азербайджану та росії.