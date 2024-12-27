Названі найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років

У минулому місяці українці придбали 4,5 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Про це повідомляє Укравтопром.

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Впродовж листопада свою першу реєстрацію в Україні пройшли 14,7 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 31% цієї кількості.

Вперше, найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі — 44%.

Далі йдуть:

Бензинові авто — 35%

Дизельні — 11%;

Гібридні — 7%;

Авто з ГБО — 3%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

Tesla Model Y — 298 од.;

Tesla Model 3 — 252 од.;

Hyundai Kona — 185 од.;

Kia Niro — 171 од.;

Audi E-Tron Sportback — 143 од.;

Nissan Rogue — 138 од.;

Mazda CX5 — 131 од.;

Volkswagen Tiguan — 125 од.;

Nissan Leaf — 108 од.;

Audi Q5 — 106 од.

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