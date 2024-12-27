У минулому місяці українці придбали 4,5 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Про це повідомляє Укравтопром.
27 грудня 2024, 11:34
Названі найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років
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Впродовж листопада свою першу реєстрацію в Україні пройшли 14,7 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 31% цієї кількості.
Вперше, найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі — 44%.
Далі йдуть:
- Бензинові авто — 35%
- Дизельні — 11%;
- Гібридні — 7%;
- Авто з ГБО — 3%.
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
- Tesla Model Y — 298 од.;
- Tesla Model 3 — 252 од.;
- Hyundai Kona — 185 од.;
- Kia Niro — 171 од.;
- Audi E-Tron Sportback — 143 од.;
- Nissan Rogue — 138 од.;
- Mazda CX5 — 131 од.;
- Volkswagen Tiguan — 125 од.;
- Nissan Leaf — 108 од.;
- Audi Q5 — 106 од.
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Джерело: Мінфін
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