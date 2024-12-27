Курс валют на 27 грудня: долар та євро подорожчали в обмінниках

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро у покупці також залишилося на минулому рівні, а у продажу подорожчало на 1 копійку.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках зріс на 2 копійки у купівлі та на 4 копійки у продажу. Євро подорожчало на 5 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,70−42,25 грн. Євро купують за 43,50 грн, а продають за 44,15 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,10−42,19, євро — 44,00−44,20 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,85−41,88 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,62−43,63 грн/євро.

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