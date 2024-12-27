Сьогодні, 27 грудня, в Україні будуть застосовуватися графіки обмеження споживання електроенергії для побутових споживачів, а також для промисловості та бізнесу. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
27 грудня 2024, 9:04
У п’ятницю світло відключатимуть до 17:00
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Заходи обмеження споживання будуть застосовуватись наступним чином:
для побутових споживачів:
- 08:00 — 17:00 — пів черги відключень.
для промисловості та бізнесу:
- 08:00 — 17:00 — застосування графіків обмеження потужності.
Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня.
Графіки для Києва
Графіки для Київської області
Джерело: Мінфін
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