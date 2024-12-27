Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 650 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 782 510 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
27 грудня 2024, 8:42
Втрати ворога за 26 грудня: 1 650 російських окупантів, 28 БПЛА та 14 танків
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Втрати ворога
- особового складу — близько 782510 (+1650) осіб,
- танків — 9644 (+14) од,
- бойових броньованих машин — 19951 (+18) од,
- артилерійських систем — 21379 (+22) од,
- РСЗВ — 1256 (+0) од,
- засоби ППО — 1032 (+1) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20999 (+28),
- крилаті ракети — 3003 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 32262 (+82) од,
- спеціальна техніка — 3668 (+1).
Джерело: Мінфін
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