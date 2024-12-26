До закриття міжбанку курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу. Євро подорожчало 8 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу.
26 грудня 2024, 17:24
Курс валют на вечір 26 грудня: долар та євро подорожчали на міжбанку
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Відкриття 26 грудня
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Закриття 26 грудня
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Зміни
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41,80/41,84
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41,85/41,88
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5/4
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43,46/43,49
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43,54/43,55
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8/6
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,70−42,25 грн. Євро купують за 43,50 грн, а продають за 44,14 грн.
В обмінниках долар торгується за 42,08−42,15, євро — 43,95−44,13 грн.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
24.12 = 41,9910 грн/$
25.12 = 41,9875 грн/$
26.12 = 41,8623 грн/$
27.12 = 41,8447 грн/$
…
Что там растет в редакции — не понятно…