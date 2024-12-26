«Власна справа»: Отримувачі грантів сплатили 4,6 мільярда податків

Від початку дії програми «Власна справа» держава інвестувала через гранти в розвиток малого й середнього бізнесу 5,4 млрд грн. 85% цих коштів грантери вже повернули, сплативши 4,6 млрд грн податків. Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

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За її словами, з початку 2024 року переможцями стали 10,6 тис. українців, які отримають 2,6 млрд грн, а за підсумками 24 хвилі ще 461 українець отримає гранти на старт або розвиток бізнесу на 114 млн грн.

«За два з половиною роки дії програми її переможцями стали понад 22 тисячі підприємців, в бізнес яких держава інвестувала 5,4 млрд грн. 85% цих коштів грантери вже повернули, сплативши 4,6 млрд грн податків та зборів до бюджету. Завдяки підтримці держави українці відкрили тисячі нових підприємств, масштабують бізнес, збільшують обсяги виробництва, виходять на нові ринки. Окрім того, вони створять понад 42 тисячі робочих місць в різних галузях», — зазначила Бережна.

Серед отримувачів мікрогрантів двадцять четвертої хвилі 57% жінок, 33% чоловіків та 10% юридичних осіб. Понад 70% з них мають вищу освіту.

Найбільше грантоотримувачів із Львівської (47), Харківської (47), Івано-Франківської (39), Київської (33), Вінницької (28) областей та міста Києва (28).

Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці двадцять четвертої хвилі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів — 149 людей;

переробна промисловість — 80 людей;

тимчасове розміщування й організація харчування — 66 людей;

надання інших видів послуг — 45 людей;

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги — 35 людей.

Нагадаємо

За грантовою програмою «Власна Справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності.

Для отримання гранту понад 75 тис. грн обов'язковою умовою надання коштів є створення 1−2 робочих місць залежно від суми гранту.

Українці віком до 25 років можуть отримати грант розміром до 150 тисяч гривень із зобов'язанням зареєструватись як ФОП, вимога створити робочі місця для них не обов'язкова.

Кошти гранту можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення.

Заявки на отримання гранту подаються через портал «Дія» разом з бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.