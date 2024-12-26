«Власна справа»: Отримувачі грантів сплатили 4,6 мільярда податків

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 грудня 2024, 18:03

«Власна справа»: Отримувачі грантів сплатили 4,6 мільярда податків

Від початку дії програми «Власна справа» держава інвестувала через гранти в розвиток малого й середнього бізнесу 5,4 млрд грн. 85% цих коштів грантери вже повернули, сплативши 4,6 млрд грн податків. Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Від початку дії програми «Власна справа» держава інвестувала через гранти в розвиток малого й середнього бізнесу 5,4 млрд грн. 85% цих коштів грантери вже повернули, сплативши 4,6 млрд грн податків.
Фото: НБУ

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За її словами, з початку 2024 року переможцями стали 10,6 тис. українців, які отримають 2,6 млрд грн, а за підсумками 24 хвилі ще 461 українець отримає гранти на старт або розвиток бізнесу на 114 млн грн.

«За два з половиною роки дії програми її переможцями стали понад 22 тисячі підприємців, в бізнес яких держава інвестувала 5,4 млрд грн. 85% цих коштів грантери вже повернули, сплативши 4,6 млрд грн податків та зборів до бюджету. Завдяки підтримці держави українці відкрили тисячі нових підприємств, масштабують бізнес, збільшують обсяги виробництва, виходять на нові ринки. Окрім того, вони створять понад 42 тисячі робочих місць в різних галузях», — зазначила Бережна.

Серед отримувачів мікрогрантів двадцять четвертої хвилі 57% жінок, 33% чоловіків та 10% юридичних осіб. Понад 70% з них мають вищу освіту.

Найбільше грантоотримувачів із Львівської (47), Харківської (47), Івано-Франківської (39), Київської (33), Вінницької (28) областей та міста Києва (28).

Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці двадцять четвертої хвилі, є:

  • оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів — 149 людей;
  • переробна промисловість — 80 людей;
  • тимчасове розміщування й організація харчування — 66 людей;
  • надання інших видів послуг — 45 людей;
  • охорона здоров’я та надання соціальної допомоги — 35 людей.

Нагадаємо

За грантовою програмою «Власна Справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності.

Для отримання гранту понад 75 тис. грн обов'язковою умовою надання коштів є створення 1−2 робочих місць залежно від суми гранту.

Українці віком до 25 років можуть отримати грант розміром до 150 тисяч гривень із зобов'язанням зареєструватись як ФОП, вимога створити робочі місця для них не обов'язкова.

Кошти гранту можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення.

Заявки на отримання гранту подаються через портал «Дія» разом з бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами