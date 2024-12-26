Гаманець Trustee Plus із вбудованою криптокартою підбив знакові підсумки 2024 року

2024 рік став для компанії Trustee Plus часом стрімкого зростання і видатних успіхів. Криптогаманець став одним із найбільш інноваційних проєктів у криптоіндустрії Східної Європи, що динамічно розвиваються, заявили аналітики.

Trustee Plus продемонстрував вражаючі результати: застосунок завантажили понад 630 000 разів, а загальна кількість транзакцій перевищила позначку в 22,6 мільйона. Ці цифри свідчать про високу довіру користувачів, які обирають зручні та безпечні рішення для роботи з криптовалютами.

Платіжна картка Trustee Plus стала одним із найбільш затребуваних продуктів платформи. Понад 135 000 осіб оформили картку, оцінивши її можливості для проведення криптовалютних транзакцій у реальному житті. Цей інструмент значно розширив доступність цифрових активів для повсякденного використання.

Згідно з дослідженням MNBC, Trustee Plus утримує лідируючу частку в 66,6% у сегменті криптокарт. Це підкреслює домінування продукту і здатність компанії пропонувати користувачам найкращі рішення, виділяючись на тлі конкурентів.

Дані з дослідження MNBC

«Ми будуємо нашу компанію на трьох стовпах криптоіндустрії: зручність для користувачів, повністю легальний бізнес відповідно до європейських стандартів і постійний прогрес. Наступного року наші клієнти побачать нові продукти і функції, які зроблять Trustee Plus ще кращим», — заявив генеральний директор компанії Вадим Груша.

Вадим Груша на Incrypted Conference 2024.

У найближчих планах Trustee Plus значиться запуск фізичної карти, яка вже отримала понад 5000 попередніх замовлень. До того ж компанія інтегрувала підтримку переказів за IBAN, що дає змогу як купити криптовалюту в Trustee, так і швидко продати її.

Експерти видання Incrypted назвали Trustee Plus найкращим криптогаманцем у Східній Європі у 2024 році. Цю думку поділяють і користувачі, які залишають позитивні відгуки про Trustee Plus на різних незалежних ресурсах, що зміцнює репутацію компанії.

Компанія також демонструє соціальну відповідальність. Зовсім недавно понад 700 000 гривень було перераховано на підтримку ЗСУ через фонд «Янголи». Цей крок показує, що Trustee не тільки досягає комерційних успіхів, а й робить значний внесок у розвиток суспільства.