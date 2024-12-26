З початку великої війни позичальники ліквідованих банків погасили борги на понад 1 мільярд

Від початку повномасштабного вторгнення, станом на 1 грудня 2024 року, до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, надійшло більше ніж 1 млрд грн від погашення заборгованості за реструктуризованими кредитами. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

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З цих коштів:

214,3 млн грн — надходження від погашення іпотечних кредитів фізосіб за програмою, затвердженою у 2018 році;

199,5 млн грн — надходження від погашення кредитів фізосіб відповідно до Умов погашення кредитної заборгованості під час дії воєнного стану;

604,2 млн грн — надходження від погашення кредитів суб'єктів господарювання.

Зазначається, що зокрема, спостерігається збільшення надходжень від погашення заборгованості за кредитами суб'єктів господарювання. Поза іншим це зумовлено проведенням реструктуризації за кредитними договорами позичальників, що мають значний обсяг боргових зобов’язань перед неплатоспроможними банками.

За словами директорки Департаменту ліквідації банків Фонду Тетяни Старцевої, найкращий варіант для всіх сторін — добровільне виконання своїх зобов’язань перед банком та самостійне погашення кредитів.

Спрощені умови погашення кредитів

Для позичальників-фізичних осіб на період воєнного стану діють спрощені умови погашення кредитів. Для них застосовується 0,001% річних та 1 копійка комісії за умови, що боржник погашає від 10 тис. грн на місяць для іпотечних кредитів, 1 тис. грн — для інших кредитів (окрім карткових кредитів на понад 100 тис. грн — для таких кредитів погашення має становити 5 тис. грн на місяць). Позичальник може повністю погасити кредит на прийнятних умовах протягом періоду ліквідації банку.

Якщо кредитна заборгованість не погашається у повному обсязі протягом строку ліквідації банку, то залишок заборгованості за реструктуризованими кредитами продається в останню чергу.