Нові номінації та старт прийому заявок: як долучитися до FinAwards 2025

Стали відомі номінації всеукраїнської премії визнання найкращих у фінансовій сфері FinAwards 2025. Цього року це будуть як вже добре відомі номінації, так і абсолютно нові.

Кому варто подати заявку на участь у FinAwards 2025?

Перший етап премії — забір заявок на участь — вже стартував. Цьогоріч найкращих обиратимуть серед представників банків, небанківських фінустанов, інвестиційних проєктів, а також серед блогерів Telegram і Youtube каналів, інфлюєнсерів інвестиційного та Fintech ринку.

Усі номінації будуть розділені по категоріях. Серед них:

Фінансовий продукт (продукти, сервіси, послуги фінкомпаній).

Технології (інновації, технічні рішення для вдосконалення фінпослуг).

Фінансові установи (власне компанії, бізнеси).

Особистості (керівники, маркетологи, інфлюенсери, блогери).

Позаконкурсні номінації (визнання стійкості бізнесу у важкі часи).

Кожна із цих категорій номінацій важлива, адже покликана підкреслити успіхи компаній та окремих осіб у формуванні стійкого розвитку економіки України. А у такі складні часи, як сьогодні, це надзвичайно важливо.

Традиційно нагороди отримають представники трьох секторів: банки, МФО, страхові компанії. Наприклад, банки відзначать у таких номінаціях як Народний банк, Картка № 1 в гаманці, Банкір року та багато інших.

Дві нові номінації цьогоріч організатори передбачили для страхових компаній — Найкращий продукт страхової компанії: Автоцивілка та Найкращий продукт страхової компанії: Зелена картка.

На окреме визнання заслуговують інфлюенсери та блогери, а тому на FinAwards 2025 для них будуть такі важливі номінації як Інфлюєнсер року Інвестиційного ринку, Експерт року FinTech ринку, Найкращий YouTube-канал про фінанси, Найкращий Telegram-канал про фінанси та інші. Час не стоїть на місці і тренди змінюються.

Сьогодні це означає, що саме блогери часто працюють над підвищенню обізнаності українців у сфері фінансів. Тому вони заслуговують на визнання, а премія FinAwards — ще один крок до підвищення їх впізнаваності.

Як взяти участь у FinAwards 2025?

Подати заявку на участь можуть усі охочі цілком безкоштовно на сайті премії. Для участі у премії необхідно буде вибрати номінації, в якій учасник претендує увійти у трійку найкращих.

Ознайомитися з повним переліком номінацій, а також подати заявку на участь можна на сайті премії за посиланням. Зробити це можна до 14 січня включно.

Наступний етап — затвердження учасників та формування списків номінантів для голосування у кожній з номінацій. Імена переможців стануть відомі на церемонії нагородження 28 березня.

Долучайтеся і беріть участь у премії з визнання найкращих зі світу фінансів — FinAwards 2025!