Скільки українці витратили на покупку нових авто у листопаді

У листопаді 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 10,2 млрд грн. Це на 12% більше, ніж торік та на 8% менше у порівнянні з попереднім місяцем, повідомляє Укравтопром.

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Зазначається, що близько половини цієї суми зібрали авто п’яти марок.

Найпопулярніші авто

Найбільше грошей було сплачено за автомобілі японської марки Toyota — 1,631 млрд грн.

Другий результат у BMW — 1,052 млрд грн.

На третьому місці Volkswagen — 945 млн грн.

На моделі Audi українці витратили 853 млн грн — четверте місце.

Замикає п’ятірку лідерів цього рейтингу Mercedes-Benz — 731 млн грн.

У Топ-10 марок нових авто, на які не скупились українці у листопаді, також потрапили: Skoda, Renault, Lexus, Land Rover, Porsche.

Всього з початку року в Україні було реалізовано нових легковиків на суму 114,5 млрд грн, що на 19% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

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