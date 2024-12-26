У листопаді 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 10,2 млрд грн. Це на 12% більше, ніж торік та на 8% менше у порівнянні з попереднім місяцем, повідомляє Укравтопром.
26 грудня 2024, 13:05
Скільки українці витратили на покупку нових авто у листопаді
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Зазначається, що близько половини цієї суми зібрали авто п’яти марок.
Найпопулярніші авто
- Найбільше грошей було сплачено за автомобілі японської марки Toyota — 1,631 млрд грн.
- Другий результат у BMW — 1,052 млрд грн.
- На третьому місці Volkswagen — 945 млн грн.
- На моделі Audi українці витратили 853 млн грн — четверте місце.
- Замикає п’ятірку лідерів цього рейтингу Mercedes-Benz — 731 млн грн.
У Топ-10 марок нових авто, на які не скупились українці у листопаді, також потрапили: Skoda, Renault, Lexus, Land Rover, Porsche.
Всього з початку року в Україні було реалізовано нових легковиків на суму 114,5 млрд грн, що на 19% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
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Джерело: Мінфін
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