Курс валют на 26 грудня: долар у банках втратив 7 копійок

У четвер на готівковому ринку курс долара знизився на 7 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу. Євро у покупці подешевшало на 5 копійок, а у продажу не змінилося.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці знизився на 5 копійок і не змінився у продажу. Курс євро не змінився у купівлі та продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,75−42,30 грн. Євро купують за 43,55 грн, а продають за 44,20 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,10−42,20, євро — 44,00−44,20 грн.

Міжбанк відкрився в діапазоні 41,80−41,84 грн/$. Торги по євро проходять на рівні 43,46−43,49 грн/євро.

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