У четвер на готівковому ринку курс долара знизився на 7 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу. Євро у покупці подешевшало на 5 копійок, а у продажу не змінилося.
26 грудня 2024, 10:29
Курс валют на 26 грудня: долар у банках втратив 7 копійок
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках у покупці знизився на 5 копійок і не змінився у продажу. Курс євро не змінився у купівлі та продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,75−42,30 грн. Євро купують за 43,55 грн, а продають за 44,20 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,10−42,20, євро — 44,00−44,20 грн.
Міжбанк відкрився в діапазоні 41,80−41,84 грн/$. Торги по євро проходять на рівні 43,46−43,49 грн/євро.
Приєднуйтесь до multi валюти. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі