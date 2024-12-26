Банк Кредит Дніпро запустив Дія.Картку для отримання виплат за програмою єКнига

Банк Кредит Дніпро запустив для клієнтів Дія.Картку, що створена Міністерством цифрової трансформації в співпраці з українськими банками. Дія.Картка призначена для нарахування виплат за різними державними програмами.

Першою такою програмою стала єКнига. єКнига — державна програма виплат на придбання україномовних книг для 18-річних українців, метою якої є підтримати українських видавців та заохотити молодь читати українською. Сума допомоги складає 908,40 грн. Подати заявку про виплату можуть 18-річні як в Україні, так і за кордоном.

Щоб отримати виплату 18-річним українцям потрібно:



— відкрити Дія.Картку у мобільному застосунку FreeBank та вибрати програму єКнига;

— мати верифікований податковий номер та паспорт у Дії (ID-картку чи закордонний);

— подати заявку в застосунку Дія.

Отримані кошти можна використати протягом трьох місяців з дня зарахування на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою в книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Повний перелік книгарень розміщений на сайті Українського інституту книги. Невикористані кошти повертатимуться до Українського інституту книги.

Програма єКнига запущена Міністерством культури та стратегічних комунікацій України спільно з Міністерством цифрової трансформації України та Українським інститутом книги.

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