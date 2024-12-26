Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 540 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 780 860 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
26 грудня 2024, 8:12
Втрати ворога за 25 грудня: 1540 російських окупантів, 63 БПЛА та 55 ракет
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Втрати ворога
- особового складу — близько 780860 (+1540) осіб,
- танків — 9630 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 19933 (+10) од,
- артилерійських систем — 21357 (+24) од,
- РСЗВ — 1256 (+0) од,
- засоби ППО — 1031 (+1) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20971 (+63),
- крилаті ракети — 3003 (+55),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 32180 (+63) од,
- спеціальна техніка — 3667 (+0)
Джерело: Мінфін
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