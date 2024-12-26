Купівля Гренландії стане найбільшим придбанням територій в історії США

План обраного президента Дональда Трампа щодо купівлі Гренландії стане найбільшим територіальним придбанням в історії США, перевершивши навіть купівлю Луїзіани в 1803 році, яка майже подвоїла розмір Америки на той момент. Про це пише видання New York Post.

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Що відомо

Трамп у неділю надав свіжого імпульсу цій ініціативі, оголосивши співзасновника PayPal Кена Хоурі своїм кандидатом на пост посла США в Данії, яка контролює цю величезну територію вже понад 300 років.

«З метою національної безпеки і свободи по всьому світу Сполучені Штати Америки вважають, що володіння та контроль над Гренландією абсолютно необхідні», — написав Трамп.

Площа Гренландії становить 836 330 квадратних миль, що трохи перевищує 827 987 квадратних миль, придбаних Америкою з покупкою Луїзіани за договором, укладеним між тодішнім президентом Томасом Джефферсоном та Францією.

Придбання Трампа також буде більш ніж удвічі більшим за анексію президентом Джеймсом Полком Республіки Техас у 1845 році, яка включала спірні регіони, які зараз є частиною сусідніх штатів. Запропонований крок адміністрації Трампа перевершить і придбання Аляски президентом Ендрю Джонсоном у 1867 році площею 591 000 квадратних миль.

У 2019 році тодішній президент Трамп висловив інтерес до купівлі Гренландії, яка межує з північноатлантичними судноплавними шляхами та має важливі радарні та метеорологічні установки, але ідея була швидко відкинута датськими та гренландськими чиновниками.

Через рік, в останній рік першого терміну Трампа, помічники в Білому домі та Міністерстві фінансів більш ретельно вивчили можливість реалізації покупки, навіть визначили фінансові ресурси, які могли б бути використані для ранніх етапів проєкту, як повідомили джерела The Post.

«Ми рухалися швидко з цих питань до останніх днів», — сказав колишній чиновник Міністерства фінансів Томас Данс.

«Ми сподівалися, що адміністрація Байдена підхопить цю справу. Ми були готові до дій».

Помічники Трампа, які раніше працювали над планом, дійшли висновку, що ключем до вирішення питання є народ Гренландії, який потрібно переконати, що приєднання до США відповідає їхнім інтересам.

Нині відносно бідне населення залежить від щорічного гранту від уряду Данії. Цей приблизно півмільярдний грант становить близько 20% ВВП Гренландії та половину державного бюджету, згідно з даними Міжнародної торгової адміністрації.

Теоретично гренландці отримають план адміністрації Трампа щодо поліпшення їхнього економічного стану та забезпечення продовження самоврядування, за яким піде голосування про ухвалення цього плану, який потім буде ратифікований парламентом Копенгагена перед передачею.

Але 47 президент має нелегкий шлях: цього тижня прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде написав, що «Гренландія — наша».

«Ми не продаємось і ніколи не продаватимемося. Ми не повинні втратити тривалу боротьбу за свободу», — сказав прем'єр-міністр.

Трамп також згадав про інші можливі придбання США, заявивши у вихідні, що США можуть спробувати повернути зону Панамського каналу, яка була передана Панамі 1979 року президентом Джиммі Картером.

За словами Трампа, він обурений високими митами, які центральноамериканська країна стягує з американського судноплавства в регіоні, і переймається водним шляхом, якщо його нейтралітет опиниться під загрозою з боку Китаю.

Президент Панами вже публічно висловив своє рішуче заперечення проти цієї ідеї.