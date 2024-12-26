Купівля Гренландії стане найбільшим придбанням територій в історії США

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 грудня 2024, 11:47

Купівля Гренландії стане найбільшим придбанням територій в історії США

План обраного президента Дональда Трампа щодо купівлі Гренландії стане найбільшим територіальним придбанням в історії США, перевершивши навіть купівлю Луїзіани в 1803 році, яка майже подвоїла розмір Америки на той момент. Про це пише видання New York Post.

План обраного президента Дональда Трампа щодо купівлі Гренландії стане найбільшим територіальним придбанням в історії США, перевершивши навіть купівлю Луїзіани в 1803 році, яка майже подвоїла розмір Америки на той момент.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Трамп у неділю надав свіжого імпульсу цій ініціативі, оголосивши співзасновника PayPal Кена Хоурі своїм кандидатом на пост посла США в Данії, яка контролює цю величезну територію вже понад 300 років.

«З метою національної безпеки і свободи по всьому світу Сполучені Штати Америки вважають, що володіння та контроль над Гренландією абсолютно необхідні», — написав Трамп.

Площа Гренландії становить 836 330 квадратних миль, що трохи перевищує 827 987 квадратних миль, придбаних Америкою з покупкою Луїзіани за договором, укладеним між тодішнім президентом Томасом Джефферсоном та Францією.

Придбання Трампа також буде більш ніж удвічі більшим за анексію президентом Джеймсом Полком Республіки Техас у 1845 році, яка включала спірні регіони, які зараз є частиною сусідніх штатів. Запропонований крок адміністрації Трампа перевершить і придбання Аляски президентом Ендрю Джонсоном у 1867 році площею 591 000 квадратних миль.

У 2019 році тодішній президент Трамп висловив інтерес до купівлі Гренландії, яка межує з північноатлантичними судноплавними шляхами та має важливі радарні та метеорологічні установки, але ідея була швидко відкинута датськими та гренландськими чиновниками.

Через рік, в останній рік першого терміну Трампа, помічники в Білому домі та Міністерстві фінансів більш ретельно вивчили можливість реалізації покупки, навіть визначили фінансові ресурси, які могли б бути використані для ранніх етапів проєкту, як повідомили джерела The Post.

«Ми рухалися швидко з цих питань до останніх днів», — сказав колишній чиновник Міністерства фінансів Томас Данс.

«Ми сподівалися, що адміністрація Байдена підхопить цю справу. Ми були готові до дій».

Помічники Трампа, які раніше працювали над планом, дійшли висновку, що ключем до вирішення питання є народ Гренландії, який потрібно переконати, що приєднання до США відповідає їхнім інтересам.

Нині відносно бідне населення залежить від щорічного гранту від уряду Данії. Цей приблизно півмільярдний грант становить близько 20% ВВП Гренландії та половину державного бюджету, згідно з даними Міжнародної торгової адміністрації.

Теоретично гренландці отримають план адміністрації Трампа щодо поліпшення їхнього економічного стану та забезпечення продовження самоврядування, за яким піде голосування про ухвалення цього плану, який потім буде ратифікований парламентом Копенгагена перед передачею.

Але 47 президент має нелегкий шлях: цього тижня прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде написав, що «Гренландія — наша».

«Ми не продаємось і ніколи не продаватимемося. Ми не повинні втратити тривалу боротьбу за свободу», — сказав прем'єр-міністр.

Трамп також згадав про інші можливі придбання США, заявивши у вихідні, що США можуть спробувати повернути зону Панамського каналу, яка була передана Панамі 1979 року президентом Джиммі Картером.

За словами Трампа, він обурений високими митами, які центральноамериканська країна стягує з американського судноплавства в регіоні, і переймається водним шляхом, якщо його нейтралітет опиниться під загрозою з боку Китаю.

Президент Панами вже публічно висловив своє рішуче заперечення проти цієї ідеї.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+15
godvinik
godvinik
26 грудня 2024, 11:59
#
Пуйло відкрило ящик пандори територіальних захоплень, який було зачинено у 20 ст, тепер всі будуть хотіти захопити земельки.
+
+75
asdf2024
asdf2024
26 грудня 2024, 12:32
#
Думаю ты про Голанские высоты забыл и Косово. А земельки всегда и все хотят захватить. Хотя по мне это глупо в нынешней глобализации.
+
+30
KValera
KValera
26 грудня 2024, 13:06
#
Asdf2024. одобряешь действия пуйла?
+
0
3212242
3212242
26 грудня 2024, 13:41
#
Хто захопив Косово?
+
0
Riojas
Riojas
26 грудня 2024, 13:51
#
Каждый случай — особый случай © ящик Пандоры был открыт именно вот этим (а том числе и Косово). пуйло это прямое следствие (я его не оправдываю, если что).
+
0
asdf2024
asdf2024
26 грудня 2024, 12:33
#
Трамп нагибает…
+
0
bosyak
bosyak
26 грудня 2024, 13:31
#
Недостатньо тільки бажання трампа. Хоча з заголовку і тексту питання вже вирішене :)
+
0
TAN72
TAN72
26 грудня 2024, 15:02
#
Ещё один решил себя увековечить.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами